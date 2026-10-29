Lách để trốn nghĩa vụ quân sự 2027 bằng cách này có thể bị phạt rất nặng

Công dân xăm hình có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Liên quan đến quy định về hình xăm, chữ xăm khi xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội, trên Báo Quân đội nhân dân, Bộ Quốc phòng đã có thông tin cụ thể về vấn đề này.

Theo Bộ Quốc phòng, tại khoản 9 Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Theo đó, quy định hiện hành về hình xăm, chữ xăm của công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội chỉ điều chỉnh đối với các hình xăm, chữ xăm dưới da (làm thay đổi sắc tố da, không thể tẩy xóa) biểu hiện tư tưởng chính trị, đạo đức như hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực.

Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở vị trí lộ diện như mặt, đầu, cổ; hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích lớn trên cơ thể từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống; chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên và các hình xăm, chữ xăm không phù hợp với môi trường văn hóa trong Quân đội, việc thực hiện nhiệm vụ và hình ảnh lễ tiết, tác phong của quân nhân cách mạng.

Công dân có hình xăm, chữ xăm không thuộc các trường hợp trên hoặc có thể tẩy xóa thì vẫn được xem xét tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội.

Nội dung quy định về hình xăm, chữ xăm của công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội được xây dựng trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phù hợp với bản chất, truyền thống của Quân đội và tính chất, đặc điểm hoạt động quân sự; đồng thời là yêu cầu cần thiết để xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trường hợp săm để trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt nặng. Ảnh minh họa: TL

Xăm hình trốn nghĩa vụ quân sự bị xử phạt thế nào?

Bộ Quốc phòng cho biết, thực hiện NVQS là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân với Tổ quốc. Việc một số công dân cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển nhằm trốn tránh thực hiện NVQS là tự từ bỏ quyền, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Những trường hợp trên không đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong Quân đội; đồng thời, cần được cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng các địa phương vào cuộc xem xét xử lý nghiêm túc để bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

Theo quy định tại Nghị định 37/2022/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2013/NĐ-CP), trường hợp xăm hình trốn nghĩa vụ quân sự có thể đối mặt với các mức xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 15.000.000 - 20.000.000 đồng đối với người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;

- Phạt tiền từ 40.000.000 - 50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

Quy định mới về nghĩa vụ quân sự

Theo Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự được ban hành ngày 18/9/2026 quy định nhiều điểm mới về nghĩa vụ quân sự như sau:

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này.

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

- Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình do Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (sau đây gọi là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh) quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức;

- Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

- Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

- Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.