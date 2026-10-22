Kịp thời ngăn cô gái có ý định nhảy cầu Long Biên

Sáng 22/10, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội kịp thời phát hiện, can ngăn một cô gái có ý định nhảy cầu Long Biên, đồng thời phối hợp với Công an phường Bồ Đề xác minh nhân thân, liên hệ gia đình để hỗ trợ.

Khoảng 7h25 cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, do Đại úy Tạ Đình Khánh làm tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Trần Nhật Duật thì nhận được tin báo của người dân về việc một cô gái trẻ đứng trên cầu Long Biên, thuộc phường Bồ Đề, có biểu hiện muốn nhảy cầu.

Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khuyên nhủ, động viên cô gái từ bỏ ý định tiêu cực. Sau khi can ngăn thành công, lực lượng chức năng đưa cô gái về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1 để bảo đảm an toàn.

Nhận tin báo về cô gái có biểu hiện muốn nhảy cầu Long Biên, tổ công tác CSGT Hà Nội nhanh chóng tiếp cận, động viên và đưa cô gái đến nơi an toàn. (Ảnh Phòng CSGT Hà Nội)

Tại trụ sở đơn vị, cô gái có biểu hiện tâm lý không ổn định và không có giấy tờ tùy thân. Qua trao đổi với cán bộ CSGT, cô gái cho biết do buồn chuyện tình cảm với bạn trai nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Điện thoại cùng một số đồ dùng cá nhân của cô gái cũng đã bị vứt xuống sông Hồng.

Trước tình hình trên, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Bồ Đề xác minh nhân thân, tìm cách liên hệ với gia đình để cùng hỗ trợ, động viên cô gái.

Hiện cơ quan Công an đang phối hợp với gia đình tiếp tục hỗ trợ, động viên cô gái ổn định tâm lý, bảo đảm an toàn.