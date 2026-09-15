Mâu thuẫn với chồng, người vợ ôm 2 con định nhảy cầu tự tử trong đêm

Ngày 15/9, thông tin từ Công an phường Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết, mới đây Tổ công tác của đơn vị đã kịp thời ngăn chặn hành động dại dội của người mẹ ôm 2 con nhỏ định định nhảy cầu Kiến An tự tử trong đêm.

Thông tin ban đầu, vào đêm ngày 12/9, Công an phường Kiến An tiếp nhận tin báo khẩn cấp về việc tại khu vực cầu Kiến An xuất hiện một người phụ nữ cùng 2 con nhỏ có biểu hiện tâm lý bất ổn, đang có ý định nhảy cầu tự tử.

Ngay khi nhận được tin báo, Tổ công tác Công an phường nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống.

Hình ảnh người phụ nữ ôm 2 con nhỏ định nhảy cầu trong đêm ,may mắn được Công an phường Kiến An ngăn chặn kịp thời. Ảnh: Cơ quan Công an.

Thời điểm có mặt tại hiện trường, lực lượng Công an nhận thấy người phụ nữ đang trong trạng thái tâm lý hoảng loạn và tuyệt vọng. Thấu hiểu hoàn cảnh và áp lực mà nạn nhân đang gặp phải, cán bộ Tổ công tác đã kiên trì tiếp cận, sử dụng các biện pháp tâm lý, động viên, thuyết phục để người phụ nữ từ bỏ hành động dại dột. Sau đó, lực lượng Công an đưa 3 mẹ con nạn nhân về nhà an toàn, bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Qua xác minh, người phụ nữ được xác định là T. A.T (SN 2004, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng). Do mâu thuẫn với chồng, nên chị T chán nản cùng hai con nhỏ (bé lớn 3 tuổi và bé nhỏ mới 2 tháng tuổi) bắt taxi lên cầu Kiến An định nhảy cầu.

Công an phường Kiến An cảnh báo, người dân cần bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn gia đình, tránh hành động bột phát gây nguy hiểm cho bản thân và con trẻ. Trong thời gian tới, lực lượng Công an phường tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phối hợp với các tổ dân phố, đoàn thể để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, kịp thời hỗ trợ khi có dấu hiệu bất thường.