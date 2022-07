Kinh hãi cảnh hộ lan bên đường xuyên thủng kính lái ôtô, tài xế thoát nạn khó tin

Thứ Ba, ngày 19/07/2022 17:45 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chiếc ôtô đang di chuyển thì bất ngờ tông thẳng vào hộ lan khiến cả thanh kim loại lớn xuyên thủng kính lái.

Chiều 19-7, một cán bộ Đội CSGT Công an huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Facebook

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Facebook

Theo đó, sáng 19-7, trong khi di chuyển đến đoạn gần đèo Bén (thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng), chiếc xe ôtô nhãn hiệu Hyundai Grand i10 do nam tài xế điều khiển đã bất ngờ tông thẳng vào hộ lan bằng tôn.

Tại hiện trường, thanh hộ lan bằng tôn đã đâm xuyên thủng kính lái vào trong khoang lái của xe ôtô nhãn hiệu Hyundai Grand i10 màu đỏ sát vị trí ghế lái nhưng may mắn không đâm trúng tài xế, tài xế không bị thương.

"Có khả năng do lạ đường nên tài xế không làm chủ được tay lái, tông vào lan can. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế hoàn toàn tỉnh táo, không có dấu hiệu sử dụng rượu bia, chất kích thích" - vị cán bộ công an nói.

Theo vị cán bộ công an, khu vực xảy ra vụ tai nạn có một đoạn đường vừa được đơn vị thi công tu sửa, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/kinh-hai-canh-ho-lan-ben-duong-xuyen-thung-kinh-lai-oto-tai-xe-thoat-...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/kinh-hai-canh-ho-lan-ben-duong-xuyen-thung-kinh-lai-oto-tai-xe-thoat-nan-kho-tin-20220719155055426.htm