Chuyện khó tin: Cam kết "chết thì chịu", nhất quyết không tiêm vắc-xin phòng bệnh dại

Ngày 11-4, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết ông T.C (SN 1993, ngụ phường Phú Yên) vẫn chưa chịu đi tiêm huyết thanh và vắc-xin phòng bệnh dại.

Theo lãnh đạo CDC tỉnh Đắk Lắk, sau khi xác định ông T.C là một trong 5 người bị một con chó nghi mắc bệnh dại cắn, ngành y tế và chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động tiêm huyết thanh và vắc-xin phòng bệnh dại.

Ông T.C từng thông báo với chính quyền địa phương sẽ đi tiêm nhưng sau đó không thực hiện. UBND phường Phú Yên cũng đã bố trí taxi, hỗ trợ chi phí tiêm huyết thanh và vắc-xin nhưng ông T.C vẫn không chịu đi.

Đáng chú ý, khi làm việc với cơ quan chức năng, ông T.C khẳng định không đi tiêm huyết thanh, vắc-xin và cam kết nếu… chết do bệnh dại sẽ tự chịu trách nhiệm!

“Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích nguy cơ mắc bệnh dại và vận động ông T.C đi tiêm huyết thanh, vắc-xin” - lãnh đạo CDC tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Lý giải về việc vì sao không cưỡng chế đi tiêm huyết thanh, vắc-xin, lãnh đạo CDC tỉnh Đắk Lắk cho biết ông T.C bị chó cắn vào ngày 2-4 cùng với 4 người khác. Sau đó, con chó này đã bị người dân đánh chết và chôn nên cơ quan chức năng không thể lấy mẫu để xác định có bị bệnh dại hay không. Do đó, không có cơ sở để cưỡng chế mà chỉ vận động ông T.C thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh dại.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 2-4, tại khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, một con chó nặng khoảng 13 kg, rất hung dữ, nghi mắc bệnh dại đã cắn 5 người.

Sau đó, cơ quan chức năng đã truy vết và vận động các nạn nhân xử lý vết thương, tiêm huyết thanh kháng dại và vắc-xin phòng bệnh theo đúng phác đồ. Đến nay, 4 người đã được tiêm phòng đầy đủ, trừ ông T.C.