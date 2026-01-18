Dàn cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam sắp hầu tòa vì dự án nghìn tỷ bỏ hoang

Nhóm lãnh đạo VICEM phạm hai tội

Dự kiến ngày 26/1, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử 14 bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan.

Phiên diễn ra trong 7 ngày, Hội đồng xét xử gồm 3 người, do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy làm Chủ tọa; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 5 kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP Hà Nội.

Một tháng trước Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM); Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM); Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) bị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM); Tạ Quang Bửu (cựu Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc VICEM); Trần Bình Trọng (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Nguyễn Lâm Cường (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm bộ môn kinh tế dự toán của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Nguyễn Bích Thủy (cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM); Trịnh Công Loan (cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong khi, nhóm bị cáo Nguyễn Thành Tâm (Phó Trưởng phòng Kế hoạch Ban quản lý dự án VICEM); Đỗ Đình Thu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng ECON); Nguyễn Thị Tuyết (Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ECON); Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng phòng Kinh tế - kỹ thuật – kế hoạch Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ECON) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy bỏ hoang hơn 10 năm.

Theo cáo trạng, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm bảo toàn vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy - Hà Nội, các bị cáo Lê Văn Chung (Chủ tịch HĐTV), Nguyễn Ngọc Anh (Tổng giám đốc) cùng đồng phạm đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án; cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Dự án khởi công ngày 6/5/2011 - 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc sau đó dừng thi công.

Tổng chi phí đã đầu tư 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Thỏa thuận 5% hoa hồng khi thực hiện gói thầu

Đáng chú ý, Viện Kiểm sát cho rằng, khi thực hiện gói thầu số 19 “Thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (Tổng giám đốc) và Dư Ngọc Long (Trưởng Ban Quản lý dự án) đã thông đồng với Đỗ Đình Thu (Tổng Giám đốc Công ty ECON) thoả thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM.

Từ thỏa thuận trên, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long chỉ đạo Nguyễn Thành Tâm (Phó phòng kế hoạch Ban Quản lý dự án VICEM) chuyển tài liệu hồ sơ mời thầu cho ECON làm hồ sơ dự thầu; còn nhóm bị cáo tại ECON tiếp nhận tài liệu để lập khống hồ sơ dự thầu về năng lực tài chính, nhân lực thi công dự án... đảm bảo sát với hồ sơ mời thầu để được trúng thầu.

Các bị cáo Nguyễn Thành Tâm (Tổ trưởng) và Hoàng Ngọc Hiếu (Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM) do đã biết chủ trương của Nguyễn Ngọc Anh, Dư Ngọc Long về việc chọn Công ty ECON làm nhà thầu thi công nên khi chấm thầu, thẩm định kết quả chấm thầu, đã đánh giá và thẩm định cho công ty ECON đủ điều kiện.

Sau mỗi lần VICEM thanh toán, bị cáo Đỗ Đình Thu chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng theo thỏa thuận.

Hành vi “thông đồng” nêu trên của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 15,6 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch VICEM.

Theo đánh giá của Viện Kiểm sát, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch VICEM từ tháng 2/2006 - 5/2012) giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê không mang lại hiệu quả; không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã chứng nhận đầu tư, dẫn đến dự án bỏ hoang đã hơn 10 năm.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa 9 bất động sản; 217.238 cổ phiếu và 8 trái phiếu; 2 sổ tiết kiệm. Các bị cáo đã nộp khắc phục tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Đối với một số cá nhân khác là lãnh đạo chủ chốt tại VICEM; tại Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng; tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (nay là Sở Tài chính), Sở TN&MT Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường)…; liên quan việc tham mưu ban hành quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xem xét xử lý theo quy định của Đảng và chính quyền.

Bên cạnh đó, các gói thầu thi công dự án có dấu hiệu sai phạm, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý.