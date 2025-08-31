Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi để xe dưới gầm cầu

Chiều 30/8, trao đổi nhanh với phóng viên qua điện thoại, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã nắm được thông tin về vụ cháy tại bãi để ô tô, xe máy ở gầm cầu Vĩnh Tuy, đoạn gần chân cầu. Trước mắt, cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc. Về phía Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị tư vấn vào kiểm tra những vấn đề liên quan đến an toàn, kết cấu của đoạn cầu Vĩnh Tuy, nơi vừa xảy ra đám cháy.

Trước đó, vào khoảng 12h15 ngày 30/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi để ô tô, xe máy ở khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), đoạn gần chân cầu.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện có khói đen dày đặc kèm theo mùi khét bốc ra từ khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy và Cảng Hà Nội. Khi quan sát từ trên cao, họ thấy có nhiều ô tô, xe máy ở bên trong và lửa bùng lên dữ dội.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường, tiếp cận dập lửa.

Đám cháy lớn khiến nhiều xe máy bị thiêu rụi.

Đến hơn 14h cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội dập tắt. Tuy nhiên, nhiều xe máy đã trơ khung.

Được biết, hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Điều đáng chú ý là không ít người dân sau khi chứng kiến vụ cháy đã tỏ ra lo ngại. Với đám cháy lớn như vậy, liệu có ảnh hưởng đến kết cấu an toàn của cây cầu Vĩnh Tuy.

Nhiều khu vực gầm cầu cạn tại Hà Nội được trưng dụng làm nơi trông xe tạm.

Điều đáng nói, từ năm 2023, liên quan đến việc dùng gầm cầu cạn để trông giữ phương tiện, nhiều chuyên gia giao thông lo ngại việc cháy nổ và gây áp lực giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Thay vào đó, các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cần quy hoạch xây bãi đỗ xe trên cao, dưới đất để phục vụ người dân.