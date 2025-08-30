Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy

Sự kiện: Thời sự

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy xảy ra tại bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) vào trưa 30/8 khiến hàng trăm xe máy bị thiêu rụi.

Khoảng 13h cùng ngày, tại bãi xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Khoảng 13h cùng ngày, tại bãi xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&amp;CNCH nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chữa cháy Công an TP Hà Nội triển khai chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy Công an TP Hà Nội triển khai chữa cháy.

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn bãi xe có hàng trăm xe máy khiến lửa bùng lên dữ dội, kèm theo đó là cột khói đen cuồn cuộn.

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn bãi xe có hàng trăm xe máy khiến lửa bùng lên dữ dội, kèm theo đó là cột khói đen cuồn cuộn.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - 5

Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Tuy nhiên, hàng nghìn xe máy tại bãi gửi xe đã cháy rụi.

Tuy nhiên, hàng nghìn xe máy tại bãi gửi xe đã cháy rụi.

Do sức nóng của vụ cháy khiến các trụ cầu và dầm cầu bị nứt, vỡ bê tông.

Do sức nóng của vụ cháy khiến các trụ cầu và dầm cầu bị nứt, vỡ bê tông.

Bãi xe máy có hàng trăm phương tiện.

Bãi xe máy có hàng trăm phương tiện.

Phần tôn quây bên ngoài biến dạng.

Phần tôn quây bên ngoài biến dạng.

Những chiếc xe máy bị cháy trơ khung.

Những chiếc xe máy bị cháy trơ khung.

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy - 12

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

56 ki ốt bị thiêu rụi trong vụ đốt nhà gây cháy tại chợ Thanh Tùng ở Cà Mau
56 ki ốt bị thiêu rụi trong vụ đốt nhà gây cháy tại chợ Thanh Tùng ở Cà Mau

Vụ cháy tại chợ Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau đã khiến 56 ki ốt của 25 hộ kinh doanh bị thiêu rụi.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2025 15:44 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN