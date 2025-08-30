Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy

Khoảng 13h cùng ngày, tại bãi xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chữa cháy Công an TP Hà Nội triển khai chữa cháy.

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn bãi xe có hàng trăm xe máy khiến lửa bùng lên dữ dội, kèm theo đó là cột khói đen cuồn cuộn.

Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Tuy nhiên, hàng nghìn xe máy tại bãi gửi xe đã cháy rụi.

Do sức nóng của vụ cháy khiến các trụ cầu và dầm cầu bị nứt, vỡ bê tông.

Bãi xe máy có hàng trăm phương tiện.

Phần tôn quây bên ngoài biến dạng.

Những chiếc xe máy bị cháy trơ khung.

Hiện trường vụ việc.