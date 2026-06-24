Mức phí 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp tiến hành thu phí người dân cần lưu ý

Đây là cơ sở để triển khai thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư thời gian tới.

Theo đó, Bộ Xây dựng chấp thuận mức thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Hòa Liên - Túy Loan, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Theo phương án đề xuất, mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).