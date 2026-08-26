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Hải Sapa từng quảng cáo thịt trâu gác bếp giá 1 triệu/kg như thế nào?

Sự kiện: Thời sự

Hải Sapa từng bán thịt trâu gác bếp giá 1 triệu đồng/kg, vợ mua 30 tỷ đồng hàng từ nguồn cung nhập trâu Ấn Độ để tiêu thụ.

Hải Sapa từng nhiều lần quảng bá thịt trâu gác bếp trên mạng xã hội, bán khoảng 1 triệu đồng/kg và khẳng định sản phẩm có hương vị riêng. Mới đây, nam YouTuber bị khởi tố liên quan việc quảng cáo thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ thành "đặc sản Tây Bắc".

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây: 

Vụ Hải Sapa TV bị bắt: Khách hàng mua thịt trâu sấy khô tê cay có lấy lại được tiền?
Vụ Hải Sapa TV bị bắt: Khách hàng mua thịt trâu sấy khô tê cay có lấy lại được tiền?

Theo các chuyên gia pháp lý, khách hàng mua thịt trâu của Hải Sapa TV có cơ hội yêu cầu trả lại tiền và bồi thường nhưng phải đáp ứng điều kiện.

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Theo PV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2026 10:38 AM (GMT+7)
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