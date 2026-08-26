Hải Sapa từng quảng cáo thịt trâu gác bếp giá 1 triệu/kg như thế nào?

Hải Sapa từng nhiều lần quảng bá thịt trâu gác bếp trên mạng xã hội, bán khoảng 1 triệu đồng/kg và khẳng định sản phẩm có hương vị riêng. Mới đây, nam YouTuber bị khởi tố liên quan việc quảng cáo thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ thành "đặc sản Tây Bắc".

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