Hà Nội thí điểm thu phí đối với phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm

Tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) vừa qua, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định Chính sách phát triển vận tải; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm.

Nội dung dự thảo tập trung vào hai nhóm chính sách trọng tâm: chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực Trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự thảo cũng xác định phạm vi điều chỉnh là các chính sách hỗ trợ đối với các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt đô thị.

Một nội dung quan trọng khác là nhóm biện pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm để giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải; áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.\

Về hạn chế phương tiện cá nhân, Nghị quyết quy định việc thực hiện phân vùng hoạt động của một số loại phương tiện cơ giới đường bộ phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng. Thực hiện các biện pháp kinh tế nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết giao UBND Thành phố Hà Nội thí điểm thực hiện trong phạm vi đường vành đai 3, tổ chức đánh giá hiệu quả, tác động xã hội làm cơ sở mở rộng phạm vi hạn chế. Quy định khung giờ hoạt động trong giờ cao điểm, ngoài giờ cao điểm đối với từng loại phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ đảm bảo phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Về tổ chức thu phí giảm ùn tắc giao thông, Nghị quyết quy định thực hiện thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào một số khu vực nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

UBND thành phố Hà Nội xác định khu vực áp dụng thu phí giảm ùn tắc giao thông và xây dựng phương án thu phí trên cơ sở điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông, năng lực tổ chức thực hiện, khả năng kiểm soát và quản lý thu phí, đồng thời đánh giá tác động kinh tế - xã hội, môi trường.

Nghị quyết cũng yêu cầu việc xác định khu vực áp dụng thu phí và phương án thu phí phải được tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định việc áp dụng thu phí giảm ùn tắc giao thông và các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.