Miền Bắc lại tiếp tục đón không khí lạnh kèm mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày mai (27/5), miền Bắc duy trì kiểu thời tiết như mùa thu với ngày nắng nhẹ, ít mưa, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 27-29 độ, thấp nhất 21-23 độ, vùng núi dưới 20 độ. Từ 28-29/5, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to, riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh kèm mưa.

Khoảng ngày 28-30/5 do tác động của không khí lạnh yếu và hội tụ gió mới trên độ cao 1.500-3.000 m, miền Bắc lại mưa diện rộng. Sau ngày 30/5, khối khí mát cuối mùa và vùng hội tụ gió suy yếu, miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng nhanh.

Như vậy từ chiều thứ Tư, 28/5, miền Bắc lại chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc và tác động của đợt gió này tương tự như đợt không khí lạnh cuối tuần vừa rồi. Các tỉnh thành miền Bắc lại giảm nhiệt độ và tăng mưa, có những nơi mưa to đến rất to (một số mô hình dự báo là mưa to tập trung nhiều ở Tây Bắc Bộ), cần đề phòng lũ, sạt lở đất...

Ở Hà Nội, nhiệt độ vừa tăng trong ngày 28/5 thì lại giảm trong ngày 29/5, với nhiệt độ cảm nhận cao nhất có thể chỉ ở mức xấp xỉ 30 độ C. Dự báo Hà Nội sẽ mưa, có thể có mưa to và dông, từ chiều 28/5 đến sáng 29/5, người dân lưu ý sắp xếp công việc trong thời điểm này để không bị ảnh hưởng nhiều. Đợt gió Đông Bắc cuối tháng 5 chỉ duy trì khoảng hơn một ngày, sau đó nhiệt độ miền Bắc tăng dần.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, đợt không khí lạnh này gây nhiệt độ thấp hiếm gặp vào cuối tháng 5. Từ tháng 11/2024, thời tiết Việt Nam chịu ảnh hưởng của El Nino, nhưng hiện tượng này đã suy yếu và chuyển sang La Nina, làm không khí lạnh mạnh hơn và kéo dài đến mùa hè.