Vì sao miền Bắc vẫn đón không khí lạnh dù đã vào hè?

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (24/5), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến đến gần vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Ngày 24/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ. Từ ngày 25/5, không khí lạnh được tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Miền Bắc đón không khí lạnh bất thường cuối tháng 5.

Bắc Bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 21-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Khu vực Hà Nội trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-24 độ.

Trên biển, từ ngày 24/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 1,5 – 2,5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ngày 24/5 ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày và đêm 24/5 ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Theo quy luật miền Bắc vẫn đón các đợt không khí lạnh trong tháng 5 nhưng chủ yếu tập trung vào nửa đầu tháng. Các đợt không khí lạnh này thường ít gây rét mà nén rãnh áp thấp, gây mưa rào và dông diện rộng. Không khí vào cuối tháng 5, có khả năng gây lạnh ở vùng núi là khá hiếm gặp.

Theo đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các chuyên gia thời tiết, đây là một đợt không khí lạnh trái mùa nhưng không quá hiếm gặp ở Việt Nam. Không khí lạnh thường liên quan đến biến động của khối khí lạnh ở lục địa Trung Quốc, đẩy xuống phía Nam do sự thay đổi bất thường trong cấu trúc gió mùa và hoàn lưu tầng cao.

Một chuyên gia thời tiết chia sẻ, khi nhắc đến không khí lạnh, nhiều người thường nghĩ ngay đến rét, cho rằng cứ có không khí lạnh là trời sẽ lạnh, nhưng thực tế không phải vậy. Không khí lạnh vẫn tồn tại quanh năm, tuy nhiên không phải lúc nào cũng đủ mạnh để ảnh hưởng đến đất liền nước ta.