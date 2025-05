Hiếm gặp: Không khí lạnh tràn về cuối tháng 5 giúp Bắc bộ mát mẻ cả tuần

Trong hôm nay không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 20 độ C.

Khu vực Hà Nội trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ C.

Ở vịnh Bắc bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m.

Không khí lạnh tràn xuống giúp Bắc bộ mát mẻ kéo dài, mưa giông rải rác trong tuần

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên trong tuần này khu vực Bắc bộ mưa giông kéo dài. Đặc biệt, ngày 28 và 29/5, mưa giông cục bộ với cường suất lớn.

Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua khu vực các tỉnh Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thịnh Hưng 119 (Yên Bái); Hùng Đức 72,6 (Tuyên Quang); Lục Bình 72mm (Bắc Kạn); Hồ Kẻ Gỗ 487mm (Hà Tĩnh); Na Ngoi 149,6mm (Nghệ An); Yên Định 127mm (Thanh Hóa); Dân Hóa 2 138mm (Quảng Bình); ...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong khi đó, sáng nay khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: Bắc bộ dưới 10mm; Hà Tĩnh từ 40-90mm, có nơi trên 150mm; Các nơi khác từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Do vậy, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.