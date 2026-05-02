Nhân chứng kể lại phút dập lửa vụ cháy ô tô tại cây xăng, xót xa tiếng gào khóc vô vọng của người mẹ
Vụ cháy ô tô xảy ra tại một cửa hàng xăng dầu ở Đà Nẵng chiều 1/5 đã khiến hai thiếu niên tử vong đầy thương tâm. Được biết, lực lượng cứu hộ tham gia dập lửa không được thông báo có người mắc kẹt trong xe, chỉ phát hiện nạn nhân sau khi đám cháy được khống chế.
Khi ôtô dừng tại trụ bơm và tài xế mở cửa bước ra ngoài, lửa bất ngờ bùng phát, nhanh chóng bao trùm xe khiến hai thiếu niên 16 và 17 tuổi ngồi ghế...
Theo PV
