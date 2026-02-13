Khởi tố chủ cơ sở sản xuất 256 kg giò, chả, giăm bông sử dụng hàn the

Ngày 13/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Đức Chinh (sinh năm 1967, trú tại thôn Đồng Tân, xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo khoản 1, Điều 317, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Trước đó, ngày 2/2, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất giò, chả của ông Lê Đức Chinh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 256 kg giò, chả, giăm bông có chứa hàn the (tên khoa học là Natri Tetraborat) – chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng.

Cơ quan CSĐT khởi tố bị can Lê Đức Chinh. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Kết quả điều tra xác định, số thực phẩm trên có tổng trị giá hơn 37 triệu đồng. Trong quá trình sản xuất, Lê Đức Chinh đã sử dụng hàn the nhằm giảm chi phí (do giá rẻ hơn các phụ gia khác), đồng thời làm tăng độ giòn, dai và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.