Khởi tố thêm người phụ nữ trong vụ 15 du khách Ấn Độ tử vong ở Phú Quốc

Chiều 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh (SN 1993, cư trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trên.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh. Ảnh: CACC

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Linh đã điều động Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, cư trú xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú tại khu phố 6, An Thới, đặc khu Phú Quốc) làm thuyền trưởng ca nô AG-26751, dù người này không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Sau đó, chiếc ca nô gặp nạn trên vùng biển Hòn Mây Rút Ngoài, khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc vào ngày 11/7, khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong.

Ca nô chở 32 du khách gặp nạn sau khi rời bến

Khoảng 13h ngày 11/7, ca nô AG-26751 do Nguyễn Hồng Hải làm thuyền trưởng xuất bến từ Hòn Mây Rút Ngoài để vào Cảng quốc tế An Thới.

Trên ca nô lúc này có 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ, cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam.

Sau khi rời bến khoảng 400m, ca nô bất ngờ bị lật. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai tìm kiếm, cứu nạn và đưa 21 người đi cấp cứu. Tuy nhiên, 15 người không qua khỏi.

Sau vụ tai nạn, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Cơ quan điều tra khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Hồng Hải về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Với việc khởi tố Phan Võ Kiều Trúc Linh, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng này.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.