Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Minh Đ. (SN 1992, trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trước đó, ngày 31/10/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 17h ngày 27/9/2026, tại nút giao giữa đường huyện lộ P2 và đường đôi, thuộc thôn Mai, xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời điểm trên, Vũ Minh Đ. điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 30B-472.85 đi đến khu vực ngã tư, nơi vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Do không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ đến mức an toàn hoặc dừng xe khi phía trước có người và chướng ngại vật, Đ. đã tông trúng ông Trần Quốc K. (SN 1968, trú tại xã Dân Chủ), đang hỗ trợ giải quyết vụ tai nạn.

Hậu quả, ông K. tử vong trên đường đi cấp cứu.