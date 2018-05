Khởi tố tài xế giận vợ, lùi xe ngược chiều gây chết người

Trong lúc nóng giận sau khi cãi nhau với vợ trên đường, tài xế đã lùi xe ngược chiều rồi đâm vào người đi xe đạp. Hậu quả, nạn nhân tử vong, tài xế bị bắt tạm giam và bị khởi tố.

Tài xế Sơn lùi xe đâm vào người phụ nữ đi xe đạp trên đường Quang Trung.

Trưa 14/5, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng công an TP. Vinh, Nghệ An cho biết: Cơ quan điều tra hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Đình Sơn (34 tuổi, trú tại khối Vĩnh Quang, Đông Vĩnh, TP Vinh) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Trước lúc gây án mạng tài xế Sơn đã đi xe ngược chiều chặn đầu xe vợ rồi mới lùi xe ngược chiều.

Theo cơ quan điều tra, chiều 30/4, tài xế Sơn là người đã lái xe bán tải BKS 37C-104.42 đi ngược chiều trên đường Quang Trung. Sau đó, tài xế Sơn lùi xe ngược chiều, gây tai nạn làm bà Nguyễn Thị Lưu (SN 1958, trú khối 11, phường Quang Trung) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, theo một số nhân chứng, tài xế xe bán tải đi ngược chiều là để chặn xe vợ lại. Hai vợ chồng có dừng xe cãi vã nhau rồi tài xế xe bán tải mới lên xe lùi ngược chiều, gây tai nạn.