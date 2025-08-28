Nam thanh niên lao xe máy vào công an làm nhiệm vụ bảo vệ A80

Tối 28-8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Khải (22 tuổi, trú Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. ‎

Nguyễn Xuân Khải tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Trước đó, ‎khoảng 21 giờ 40 ngày 27-8, Tổ công tác của Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành A80 tại khu vực đường Láng – Trần Duy Hưng.

Lúc này, Tổ công tác phát hiện Nguyễn Xuân Khải điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy).

Cán bộ Công an phường đã ra tín hiệu dừng xe nhưng nam thanh niên không chấp hành, tăng ga lao xe vào và làm một cán bộ công an phường ngã ra đường.

Tổ công tác của Công an phường đã khống chế, bắt giữ và đưa nam thanh niên này về trụ sở. Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, kết quả nồng độ cồn của Khải ở mức 0,572 mg/l khí thở. ‎