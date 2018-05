Tài xế lùi xe gây chết người vì... cãi nhau với vợ?

Thứ Tư, ngày 02/05/2018 12:00 PM (GMT+7)

Tài xế Sơn (áo kẻ) và chị M. (vợ Sơn) đỡ nạn nhân sau khi gây tai nạn

Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) tiếp tục làm việc với tài xế lùi xe ngược chiều trên đường Quang Trung gây chết người. Vợ của tài xế cũng được triệu tập để lấy lời khai do có liên quan đến vụ việc.

Khoảng 15h30 chiều 30/4, tại đường Quang Trung, TP Vinh (đoạn ngã ba giao với đường Phan Chu Trinh) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe bán tải và một xe đạp. Hậu quả, người phụ nữ đi xe đạp tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Lưu (SN 1958, trú khối 11, phường Quang Trung, TP Vinh). Tài xế xe bán tải lùi xe ngược chiều, gây tai nạn là Đoàn Đình Sơn (trú tại khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh). Sau khi gây tai nạn, tài xế Sơn đã cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau đó, tài xế Sơn được công an đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin với Báo Giao thông, một cán bộ Đội CSGT TP Vinh cho biết, do vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng nên toàn bộ hồ sơ đã được chuyển sang Cơ quan cảnh sát điều tra. Một điều tra viên trực tiếp điều tra vụ tai nạn tiết lộ: “Chúng tôi phát hiện trong hơi thở của tài xế Sơn có nồng độ cồn. Tuy nhiên, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết”.

Ngày 1/5, tìm về nhà tài xế Sơn, nhiều người trong khối Vĩnh Quang cũng không ngờ tài xế lùi xe ngược chiều gây phẫn nộ trong cộng đồng lại là hàng xóm của nhà mình. Ông Nguyễn Minh Tuyên (khối trưởng khối Vĩnh Quang) cho biết: “Vợ chồng anh Sơn không phải dân gốc ở đây. Họ mới mua đất về đây, làm nhà ở được vài năm. Sơn làm tự do, còn vợ làm bên hải quan. Họ đã có 2 con nhỏ. Vợ chồng anh Sơn đều là người hiền lành, sống hòa thuận và chưa từng to tiếng với bất kỳ ai trong khối”.

Một người hàng xóm nhà anh Sơn cho biết: “Lúc xem clip tôi cũng chưa nhận ra anh Sơn. Chỉ thấy tài xế hung hăng lùi xe, rồi gây tai nạn. Có người còn nói tài xế lùi xe để đâm xe phía trước. Tuy nhiên, sau đó, tôi được một người bạn gọi điện bảo: “Anh Sơn gặp rắc rối rồi. Anh ấy cãi nhau với vợ rồi lùi xe gây tai nạn chết người”.

Lời người hàng xóm của gia đình anh Sơn cũng trùng khớp với lời kể của những người chứng kiến vụ tai nạn. Anh Q., người bán hàng nước ở ngã tư Quang Trung - Phan Chu Trinh cũng khẳng định: “Không phải tài xế xe bán tải đi ngược chiều, rồi bị xe khác ép cho phải lùi như thông tin trên mạng xã hội. Thực tế là tài xế xe bán tải cố tình đi ngược chiều để chặn xe vợ (chiếc xe Kia màu đỏ). Sau đó, 2 người cãi vã một lúc, rồi anh này lên xe lùi. Không hiểu lùi kiểu gì mà đâm luôn vào bà đi xe đạp, bánh xe cán qua người bà ấy. Sau khi tai nạn xảy ra, 2 vợ chồng xuống đỡ người phụ nữ từ gầm xe ra và đưa lên chiếc Kia của vợ để chở đi viện. Lúc đó, anh chồng còn chửi người vợ “tất cả là tại mi”, sau đó còn đánh vợ mấy cái nữa”, anh Q. cho biết thêm.

Trước đó, tối 30/4, một đoạn video dài hơn 1 phút được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Clip ghi lại hình ảnh ô tô bán tải màu bạc BKS 37C-104.42 cố tình đi ngược chiều trên đường Quang Trung (TP Vinh) thì bị một xe kia màu đỏ chặn lại. Sau đó, tài xế xe bán tải còn xuống đòi “ăn thua” với tài xế xe Kia. Sự việc trở nên căng thẳng khi tài xế xe bán tải bực dọc trở về xe, lùi xe ngược chiều với tốc độ cao qua ngã ba. Do không chú ý quan sát nên khi lùi, phần đuôi chiếc xe đã đâm vào một phụ nữ đi xe đạp, cuốn người này vào gầm xe.