EU đẩy nhanh gói trừng phạt thứ 19 với Nga, sau vụ Ukraine bị tấn công 86 người thương vong

Ngày 28-8, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn gói trừng phạt thứ 19 lên Nga sau cuộc tấn công quy mô lớn của Moscow nhằm vào Ukraine khuya 27 và rạng sáng 28-8 khiến 86 người thương vong, theo tờ Ukrainian National News.

Bà von der Leyen cho rằng các cuộc tấn công này mang tính cố ý, đồng thời cho biết EU sẽ gia tăng sức ép tối đa lên Nga.

Các quan chức đối ngoại EU cũng cảnh báo rằng tiến trình thông qua gói trừng phạt thứ 19 sẽ được đẩy nhanh với đòn tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết “nếu Nga tiếp tục như thế này, rõ ràng sẽ phải có thêm các biện pháp trừng phạt mới”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Johanna Geron/EPA

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng lên án cuộc tấn công vào Kiev, khẳng định rằng hành động này sẽ không thể bỏ qua. Ông Wadephul nhấn mạnh rằng EU tiếp tục củng cố chính sách trừng phạt và hỗ trợ Ukraine, đặc biệt thông qua gói trừng phạt thứ 19 với sự tham gia của Đức trong khâu chuẩn bị.

Ngoại trưởng Đức cũng kêu gọi thúc đẩy nhanh tiến trình xem xét cho Ukraine gia nhập EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Mỹ hiện đang nỗ lực đàm phán, nhưng chúng ta thấy rõ rằng nhà lãnh đạo Nga [Vladimir Putin] chưa sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Chúng ta sẽ không để bị đánh lạc hướng từ chiến thuật trì hoãn [của Moscow] và sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng vũ khí, mọi loại hình viện trợ và sự ủng hộ chính trị trên con đường gia nhập EU và NATO” - Ngoại trưởng Wadephul cho biết thêm.

Theo Ukrainian National News, các lãnh đạo EU nhấn mạnh gói trừng phạt mới sẽ tập trung vào các kênh tài chính và mạng lưới hậu thuẫn quan trọng nhất cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Song song đó, các nước châu Âu cũng đang kết hợp chiến lược quốc phòng và kinh tế để giảm ảnh hưởng của Moscow, đồng thời gia tăng sức ép với chính quyền Nga.

Chưa có thông tin cụ thể về gói trừng phạt thứ 19 của EU.

Trước đó, ngày 27-8, hãng tin Bloomberg dẫn một số nguồn tin rằng EU đang cân nhắc áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm ngăn chặn các quốc gia thứ ba giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt hiện có của khối.

Theo các nguồn tin, một trong những phương án được đưa ra là việc sử dụng “công cụ chống lách luật” đã được EU thông qua hồi tháng 6-2023 trong gói trừng phạt Nga thứ 11, nhưng chưa từng được áp dụng cho đến nay.

Công cụ này gồm các quy định giúp EU cấm xuất khẩu, cung ứng hoặc chuyển giao một số loại hàng hóa sang các quốc gia bị EU coi là hỗ trợ Nga lách trừng phạt.

Ngoài ra, ngoại trưởng các nước thành viên EU cũng đang cân nhắc mở rộng gói trừng phạt nhắm vào lĩnh vực dầu khí, tài chính của Nga, cũng như thắt chặt hơn các hạn chế nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa của Nga.