Khởi tố nữ lễ tân cho du khách nước ngoài thuê xe máy gây tai nạn chết người

Liên quan đến vụ một du khách người Nga điều khiển xe máy khi đã có nồng độ cồn trong cơ thể tông chết người đi đường ở phố biển Nha Trang, ngày 30/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” đối với Lê Thị Hải Anh (SN 1975, trú tại 24 Nguyễn Khắc Viện, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hải Anh.

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 5h sáng 4/5, Smoliakov Konstantin (SN 1991) - quốc tịch Nga, đang lưu trú tại một khách sạn ở đường Bắc Sơn, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điều khiển xe máy BKS 29Z1-7935 chạy trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Thời điểm đó trong cơ thể Smoliakov có nồng độ cồn, nhưng du khách này không giảm tốc độ nên xe máy tông bà Đỗ Thị Nguyệt Th (SN 1957, trú tại 9/5B Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang) đang đi bộ ở nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Bà Th ngã xuống đường bất tỉnh, còn Smoliakov xây xát nhẹ.

Mặc dù đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu nhưng do đa chấn thương nặng, ngưng tuần hoàn hô hấp, nên bà Th tử vong lúc 7h55’ sáng cùng ngày.

Lê Thị Hải Anh tại thời điểm bị khởi tố.

Kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Smoliakov cho kết quả 268.8mg/100ml, nên du khách này đã bị tạm giữ hình sự. Đến ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Smoliakov Konstantin về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường và diễn biến vụ tai nạn đã được trích xuất từ camera an ninh.

Mở rộng điều tra vụ án, đến nay cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Lê Thị Hải Anh là nhân viên lễ tân khách sạn đã cho Smoliakov thuê xe máy BKS 29Z1-7935 để điều khiển tham gia giao thông đường bộ khi biết rõ người này không có giấy phép lái xe và không đủ các điều kiện khác theo quy định pháp luật.

Smoliakov Konstantin - quốc tịch Nga đã bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.