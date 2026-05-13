Khởi tố tài xế vụ xe khách chở 27 người lao xuống vực ở Tam Đảo làm 1 người tử vong

Ngày 13/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lưu Đình Thanh (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h10 ngày 29/3, tại tuyến Tỉnh lộ 2B, đoạn qua thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, xe ô tô khách BKS 29B-098.15 do ông Thanh điều khiển, chở theo 27 hành khách, khi đang lưu thông đã bất ngờ lao xuống vực bên đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tam Đảo đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hậu quả vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương phải điều trị tại các cơ sở y tế; phương tiện bị hư hỏng nặng. Trong đó, chị N.T.T. (SN 1996, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) tử vong do thương tích quá nặng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do lái xe không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi điều khiển phương tiện trên tuyến đường đồi núi hiểm trở dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.