Khởi tố kẻ đập vỡ kính ô tô của khách nhà hàng xóm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Khuất Anh Cường (xã Tùng Thiện, Hà Nội) về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Bị can Khuất Anh Cường.

Quyết định khởi tố bị can được gửi Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9, Hà Nội để phê chuẩn theo quy định.

Ngày 26/8, Công an phường Tùng Thiện tiếp nhận tố giác về tội phạm hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản tại tổ dân phố Hữu Nghị.

Ô tô của anh T. bị đập phá khi đỗ gần nhà Khuất Việt Cường.

Theo nội dung tố giác, khoảng 18h ngày 25/8, anh D.D.T. đến nhà người quen tại tổ dân phố Hữu Nghị ăn cơm. Anh đỗ ô tô gần khu vực nhà Khuất Anh Cường.

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh T. biết tin ô tô bị đập phá. Khi kiểm tra, anh phát hiện nắp capo bị móp méo, thủng 3 vị trí; kính chắn gió phía trước bị nứt vỡ, phần khoang máy còn ghi nhận một số bộ phận bị hư hỏng. Bước đầu xác định thiệt hại tài sản khoảng 25 triệu đồng.

Nắp capo bị móp méo, thủng 3 vị trí.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tùng Thiện khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và những người liên quan.