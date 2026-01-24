Khởi tố vụ sản xuất giá đỗ bằng chất cấm tại Hưng Yên, thu giữ gần 3 tấn

Ngày 23/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất giá đỗ tại xã Tân Thuận.

Vật chứng trong vụ án.

Trước đó, qua kiểm tra 2 cơ sở sản xuất trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 3 tấn giá đỗ có dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14 đến 18/1/2026, hai cơ sở do Phạm Thị T (SN 1980) và Phạm Thị T (SN 1984) quản lý đã sử dụng chất 6-benzylaminopurine - chất không được phép dùng trong sản xuất thực phẩm - để kích thích sinh trưởng giá đỗ, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hai bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.