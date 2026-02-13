Đau quặn bụng trên xe giữa đường tắc kín, bệnh nhân được CSGT ứng cứu

Khoảng 11h20 ngày 13/2, Đại úy Linh Quốc Tuấn – cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Cổ Linh – Thạch Bàn thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ người điều khiển xe ô tô BKS 89A-302.xx.

Người này cho biết đang đưa người nhà nghi bị viêm ruột thừa cấp, trong tình trạng mệt mỏi, đau quặn bụng, đi cấp cứu gấp tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Tuy nhiên, do mật độ phương tiện đông, quãng đường di chuyển xa nên việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Xe CSGT dẫn đường cho bệnh nhân cấp cứu trong giờ cao điểm. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Nhận định đây là tình huống bệnh lý cấp tính có thể diễn biến nguy hiểm, Đại úy Linh Quốc Tuấn đã nhanh chóng trao đổi, hướng dẫn gia đình chuyển hướng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – cơ sở y tế gần nhất, bảo đảm tiếp nhận cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi thống nhất lộ trình, Đại úy Linh Quốc Tuấn sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, dẫn xe chở bệnh nhân di chuyển an toàn qua các tuyến đông phương tiện trong khung giờ cao điểm.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, bệnh nhân N.Đ.VA (SN 2007, trú tại tỉnh Hưng Yên) đã được đưa tới Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong "thời gian vàng", được các y, bác sĩ tiếp nhận, thăm khám và tiến hành điều trị kịp thời.

Gia đình bệnh nhân bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ CSGT đã tận tình hỗ trợ trong thời điểm nguy cấp.