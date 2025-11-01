Venezuela đề nghị Nga hỗ trợ tên lửa và radar giữa căng thẳng với Mỹ?

Xe phóng tên lửa phòng không S-300 do Venezuela mua từ Nga. Ảnh: AFP.

Theo nguồn tin do tờ WP thu thập, Venezuela đề nghị Nga giúp sửa chữa hệ thống radar, máy bay quân sự, và thậm chí là cung cấp thêm tên lửa.

Động thái này diễn ra trong khi quân đội Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những tàu bị nghi vận chuyển ma túy Washington cũng được cho là đang xem xét khả năng không kích mục tiêu trong lãnh thổ Venezuela.

Theo truyền thông Mỹ, Washington có thể thực hiện đòn không kích trong lãnh thổ Venezuela vào bất cứ lúc nào, từ “vài giờ cho đến vài ngày tới”, một khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định.

Quan hệ giữa Caracas và Moscow vốn được củng cố bởi lập trường tương đồng. Ông Maduro nhiều lần chỉ trích các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và công khai ủng hộ Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine.

Tuần này, một máy bay vận tải quân sự Il-76TD của Nga mang số hiệu RA-78765 đã hạ cánh xuống sân bay Caracas, thủ đô Venezuela.

Hiện chưa rõ máy bay chở hàng hóa gì tới Venezuela. Máy bay hạ cánh tại nhiều quốc gia khác nhau trong hành trình kéo dài từ ngày 24 đến 26/10. Chặng bay dài nhất là từ Mauritania đến Venezuela qua Đại Tây Dương, với quãng đường khoảng 5.600 km. Về mặt lý thuyết, chiếc Il-76TD có thể mang theo tới 34 tấn hàng hóa đến Venezuela.

Tờ Washington Post cũng cho biết, các tài liệu cho thấy giới chức Venezuela đã tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự từ Trung Quốc và Iran nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

Tuần trước, ông Maduro cũng tuyên bố Venezuela sở hữu khoảng 5.000 hệ thống phòng không vác vai Igla-S do Nga sản xuất.