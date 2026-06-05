Khí hậu Việt Nam ngày càng khốc liệt, dị thường và khó lường

Bằng chứng của khí hậu khốc liệt và dị thường hơn ở Việt Nam

Ngày Môi trường thế giới 5/6/2026 được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu", nhằm kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cộng đồng trên toàn cầu hành động mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững.

PGS.TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về biến đổi khí hậu. Qua số liệu quan trắc khí tượng thủy văn và thực tiễn thiên tai trong những năm gần đây, cơ quan khí tượng đánh giá khí hậu ở Việt Nam đang thể hiện rõ ba tính chất nổi bật: khốc liệt hơn, dị thường hơn và khó lường hơn.

Việt Nam vốn là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Điều đáng lo ngại hiện nay là nhiều trị số cực đoan như lượng mưa trong một giờ, trong 24 giờ; nhiệt độ cực đại trong ngày; hay mực nước lũ trên các sông đều có xu hướng vượt xa các trị số lịch sử từng ghi nhận.

Nắng nóng khốc liệt với nhiều kỷ lục nhiệt độ được thiết lập.

Có thể thấy rõ qua các đợt nắng nóng những năm gần đây. Nhiều trạm quan trắc khí tượng ở Bắc Bộ và Trung Bộ ghi nhận nhiệt độ cao, vượt 40 độ C, thậm chí lên tới 43-44 độ C. Không chỉ gay gắt hơn, các đợt nắng nóng còn kéo dài hơn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân.

Bên cạnh đó, các trận mưa lũ lớn cũng xuất hiện với tần suất và cường độ ngày càng đáng lo ngại. Năm 2020, miền Trung hứng chịu chuỗi mưa lũ kéo dài với cường độ rất lớn.

"Chúng tôi đã phải trực dự báo liên tục suốt 46 ngày đêm, lũ chồng lũ, bão chồng bão. Đến năm 2024, bão Yagi xuất hiện với cường độ rất mạnh. Đối chiếu với các dữ liệu, có thể xem là một trong những cơn bão mạnh trong nhiều thập kỷ qua. Không chỉ gây gió mạnh, mà hoàn lưu bão còn gây ra đợt mưa rất lớn, dẫn đến lũ trên hầu hết các sông ở Bắc Bộ, gây lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Chúng ta cứ nghĩ năm 2024 đã chịu những hiện tượng thiên tai cực đoan lắm rồi nhưng năm 2025 chúng ta tiếp tục chứng kiến siêu bão và các đợt mưa lũ cực đoan xuất hiện ở miền Trung và miền Bắc. Điều đó cho thấy các hiện tượng thiên tai cực đoan không còn là những sự kiện hiếm gặp mà đang xuất hiện thường xuyên hơn", PGS.TS Mai Văn Khiêm cho biết.

Thiên tai dị thường ngày càng rõ nét. Trước đây, chúng ta quen với quy luật khá ổn định: mùa mưa - mùa khô hay mùa bão. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, các cơn bão và áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện muộn hơn hoặc dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn. Nắng nóng có thể đến sớm và kéo dài hơn bình thường.

Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan cũng xuất hiện vào những thời điểm vốn không phải cao điểm thiên tai. Chẳng hạn, trong mùa khô vẫn có thể xảy ra những trận mưa rất lớn gây ngập lụt, đều này chưa từng ghi nhận trong lịch sử quan trắc khí tượng thủy văn. Ngược lại, vào mùa đông có những thời điểm nhiều ngày nhiệt độ tăng cao bất thường, thậm chí đạt ngưỡng nắng nóng từ 34-35 độ C.

Ngoài ra, các hiện tượng khí hậu quy mô lớn như El Nino và La Nina cũng xuất hiện với tần suất đáng chú ý hơn. Đợt El Nino mạnh giai đoạn 2015–2016 đã gây hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó, giai đoạn 2019–2020 tiếp tục xuất hiện El Nino mạnh, gây hạn hán ảnh hưởng sâu rộng tới sản xuất nông nghiệp và quản lý tài nguyên nước. Gần đây nhất 2023–2024 El Nino đã làm giảm lượng mưa, kéo dài nắng nóng và gây hạn hán, xâm nhập mặn ở nhiều khu vực trên cả nước.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, khả năng El Nino sẽ quay trở lại từ mùa hè năm 2026 và có thể duy trì đến năm 2027. Điều đáng lưu ý là dấu hiệu xuất hiện một đợt El Nino mạnh tương đương, thậm chí mạnh hơn giai đoạn 2015–2016 đang ngày càng rõ nét. Nếu kịch bản này xảy ra, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong mùa khô 2026–2027 sẽ rất cao, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ông Mai Văn Khiêm nhận định, nếu trước đây các hiện tượng thiên tai thường xảy ra riêng lẻ, thì hiện nay chúng ta ngày càng chứng kiến nhiều loại hình cực đoan xuất hiện đồng thời hoặc nối tiếp nhau. Sau bão là mưa lớn, sau mưa lớn là lũ, lũ quét và sạt lở đất. Đây là hiện tượng "bão chồng bão, lũ chồng lũ", làm gia tăng đáng kể mức độ thiệt hại. Chỉ riêng năm 2025, theo thống kê của chúng tôi, đã ghi nhận gần 700 đợt thiên tai các loại, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Những diễn biến này cho thấy biến đổi khí hậu không chỉ làm gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu mà còn làm thay đổi hệ thống khí quyển theo hướng biến động mạnh hơn, khiến tính bất định của khí quyển ngày càng lớn. Hệ quả là các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan trở nên khó lường hơn và tác động ngày càng nghiêm trọng hơn.

Chuyển từ ứng phó sang quản trị rủi ro

Phát biểu tại Lễ phát động Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, Việt Nam không thể chỉ tìm cách "chống" lại thiên tai mà phải chuyển mạnh sang chủ động quản lý rủi ro, thích ứng và sống an toàn với thiên tai.

Cùng với đổi mới tư duy quản trị, yêu cầu chủ động nhận diện rủi ro thiên tai ngay từ cơ sở cũng đang được đặt ra ngày càng rõ nét. Trong Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BNNMT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề cập đến việc xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai, qua đó giúp chính quyền địa phương nhận diện chính xác các vùng nguy cơ cao xảy ra thiên tai, để có phương án quản lý, ứng phó hiệu quả.

Theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương phải rà soát khu vực nguy hiểm, xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai theo từng loại hình cụ thể, cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu và chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp. Các xã, phường được yêu cầu xác định khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng; chuẩn bị phương án sơ tán dân cư; dự trữ vật tư, nhu yếu phẩm và tổ chức diễn tập thường xuyên để nâng cao kỹ năng ứng phó cho người dân.

Theo các chuyên gia, nếu nguy cơ được nhận diện sớm và có phương án ứng phó cụ thể từ cơ sở, thiệt hại về người và tài sản có thể giảm đáng kể. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, dự báo và cảnh báo sớm được xem là "tuyến phòng thủ" đầu tiên để bảo vệ người dân.

Trước yêu cầu thực tiễn, ngành khí tượng thủy văn đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), viễn thám và mô hình dự báo số. Các mô hình học máy hiện đã giúp cải thiện khả năng dự báo cường độ bão từ 10-20% trong ngắn hạn. Hệ thống nhận dạng bão tự động từ dữ liệu vệ tinh đạt độ chính xác trên 90%. Trong dự báo dông, lốc, hệ thống tích hợp dữ liệu từ vệ tinh, radar, định vị sét và trạm đo mưa có thể cảnh báo sớm trước từ 30 phút đến 3 giờ với độ chính xác khá cao.

Đặc biệt, các nền tảng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực đã được triển khai tới cấp xã, giúp nâng cao khả năng ứng phó tại cơ sở. Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, hiện đại hóa hệ thống quan trắc và phát triển nền tảng cảnh báo sớm đa thiên tai đang được thúc đẩy mạnh.

Theo các chuyên gia, mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số trong lĩnh vực khí tượng thủy văn không chỉ là nâng cao độ chính xác dự báo mà còn phải đưa thông tin cảnh báo đến người dân nhanh nhất, dễ tiếp cận nhất thông qua điện thoại thông minh, nền tảng số và hệ thống truyền thông đa kênh.

Trong nhiều tình huống, chỉ cần cảnh báo sớm trước vài chục phút cũng có thể giúp người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, giảm đáng kể thiệt hại về người và tài sản. Điều này cho thấy công nghệ không chỉ hỗ trợ dự báo mà đang trở thành công cụ quan trọng giúp nâng cao năng lực phòng ngừa và thích ứng trước thiên tai.

Theo các chuyên gia, khả năng chống chịu trước thiên tai không chỉ phụ thuộc vào hệ thống cảnh báo hay lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp mà còn phụ thuộc vào sự chủ động của từng người dân và mức độ sẵn sàng của cộng đồng tại chỗ. Khi mỗi người dân có kiến thức, mỗi gia đình có kỹ năng ứng phó và mỗi cộng đồng có sự liên kết chặt chẽ, sẽ hình thành "lá chắn" vững chắc trước thiên tai. Thiên tai là hiện tượng tự nhiên không thể ngăn chặn hoàn toàn, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu có sự chuẩn bị chủ động và sự chung tay của toàn xã hội.