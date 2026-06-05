Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ đêm qua và sáng nay mưa dông tiếp tục lan rộng khắp khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Nguyên nhân do rãnh áp thấp dịch chuyển xuống đồng thời vùng hội tụ gió trên độ cao từ 3000-5000m cũng hoạt động mạnh lên, hội tụ mây ẩm và gây mưa.

Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 130mm. Người dân cần lưu ý, mưa sau một ngày nắng nóng rất dễ đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh. Mưa to cũng có thể gây ra ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị; sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi.

Đến trưa mưa giảm, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ lại có nắng, cảm giác oi nóng. Mức nhiệt cao nhất ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác phổ biến từ 33-35 độ, kèm với đó là độ ẩm trên 65%.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở Trung Bộ còn kéo dài trong 4 ngày nữa. Hầu khắp các phường từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trở xuống phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) tiếp diễn nắng nóng với mức nhiệt từ 35-37 độ.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa dông vào chiều nay. Cục bộ có nơi có mưa to với lượng trên 50mm trong thời gian ngắn, điều này có thể gây nên tình trạng ngập úng cục bộ. Trong mưa dông có thể đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội hôm nay tiếp tục có mưa dông về chiều tối. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 5/6 đến ngày 6/6:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 6/6 đến ngày 14/6:

- Bắc Bộ: Ngày 7/6, khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ khoảng chiều tối 8-13/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng thời kỳ từ đêm 8-10/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa lớn tập trung ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ); sau có mưa dông vài nơi.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối 8-11/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 11-12/6 có nắng nóng cục bộ.

- Khu vực Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; từ khoảng ngày 10/6, có nắng nóng cục bộ.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.