Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu kỷ luật Đảng, xử lý nghiêm Phó Bí thư xã uống rượu lái xe khiến 12 người thương vong

Liên quan đến vụ việc Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai lái xe biển xanh gây tai nạn làm 12 người thương vong, ngày 12/8, văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai đã có thông cáo báo chí về sự việc.

Theo văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai, đây là vụ việc nghiêm trọng, có liên quan đến cán bộ. Vì vậy, bên cạnh công tác xử lý theo quy định của pháp luật, ngay trong sáng 12/8, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm hỏi, chia buồn với gia đình cháu bé tử vong.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 11/8 tại xã Phong Dụ Thượng diễn ra Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết thúc Đại hội, trong buổi tối cùng ngày, Đảng bộ xã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội.

Tuy nhiên, vào hồi 20h30, ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng đã lái xe ô tô Toyota Fortuner biển xanh, mang biển số 21C-1927 di chuyển từ Nhà hàng Nam Phong đến nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng, để dự chương trình văn nghệ nêu trên. Không may trong quá trình di chuyển đã gây tai nạn nghiêm trọng tại sân nhà Văn hóa thôn Làng Chạng. Vụ tai nạn đã khiến một cháu bé tử vong và 11 người bị thương.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo của TTYT khu vực Văn Yên thăm hỏi các nạn nhân.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Lò Văn Mạnh đã không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng của xã và của tỉnh điều tra làm rõ.