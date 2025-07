Bắt giam tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến hai cha con tử vong

Trước đó, khoảng 22 giờ 40 tối 20/7, Dương Kiệt Tâm điều khiển xe tải mang BS: 50H -176.56 lưu thông trên QL1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đi đến địa phận xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), Tâm không chấp hành quy định về khoảng cách an toàn nên chiếc xe tải do đối tượng điều khiển đâm vào phía sau xe ôtô mang BS: 38A- 616.80 đi cùng chiều phía trước do anh N.T.B. (SN 1980, trú tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, chở vợ và 2 con.

Hiện trường vụ tai nạn

Do bị đâm mạnh từ phía sau, xe ôtô của anh B. bị đẩy sang đường ngược chiều, tiếp tục va chạm với xe khách mang BS: 37H - 076.85 do Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1986, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh B. và con gái anh là cháu U. (SN 2016) tử vong, vợ anh B. bị thương nặng.

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn là do Dương Kiệt Tâm điều khiển chiếc xe tải mang BS: 50H -176.56 không chấp hành quy định về khoảng cách an toàn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.