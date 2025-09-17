Khả năng xuất hiện bão cấp cuồng phong nối đuôi ngay sau áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Chuyên gia nhận định có thể xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới liên tiếp từ nay đến đầu tháng 10.

Dự báo đến 7 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15–20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,7 độ vĩ Bắc; 118,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ vĩ Bắc; 116,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 8–9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3, tập trung tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi.

Từ chiều tối ngày 17/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, hiện nay hệ thống khí áp biến động cục bộ ở khu vực lục địa Trung Quốc và vùng biển Tây Thái Bình Dương nên đường dẫn bão cũng sẽ không ổn định và khó dự báo xa. Nếu hình thành bão thì cơn bão này sẽ ảnh hưởng đất liền các tỉnh phía Bắc (và có thể cả Bắc Trung Bộ) từ khoảng ngày 23/9.

Chiều ngày 16/9 xuất hiện thêm 1 vùng khí áp thấp ở ngoài khơi phía Đông của Philippines (ký hiệu Invest 90w). Vùng áp thấp này khả năng rất cao sẽ mạnh lên thành một cơn bão lớn cấp cuồng phong đi vào phía Bắc biển Đông vào khoảng ngày 23/9.

Vùng khí áp ký hiệu Invest 98w hiện tại trên giữa biển Đông không phát triển thành bão nhưng cần đề phòng có mưa lớn rải rác tại khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm nay đến 19/9.

Chuyên gia nhận định từ nay đến đầu tháng 10, Biển Đông sẽ có thể xuất hiện liên tiếp áp thấp nhiệt đới và bão.