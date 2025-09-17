Biển Đông chuẩn bị đón bão số 8, khu vực nào mưa to nhất hôm nay?

Tin áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông của đảo Luzon (Philippines) khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 18/9 đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 8 của nước ta với cường độ cấp 8–9, giật cấp 11.

Dự báo trong những giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10–15km/h, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của bão từ gần sáng 18/9: vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 9.

Vùng gần tâm bão: gió cấp 8–9, giật cấp 11, sóng cao 2,5–4,5m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông. Trong đó từ TP Huế đến Cà Mau có mưa dông nhiều về chiều tối.

Hiện nay trên dải hội tụ nhiệt đới xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới ở phía Đông của Philippines, kéo theo gió Tây Nam hoạt động mạnh lên gây mưa cho khu vực từ Huế trở vào đến Lâm Đồng và Nam Bộ.

Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm.

Thời tiết khu vực Bắc Bộ sáng nay vẫn có mưa dông rải rác, đến trưa và chiều trời chuyển nắng và nóng lên. Nhiệt độ phổ biến các phường dao động từ 31-35 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng TP Huế chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.