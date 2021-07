Hướng dẫn mới về đăng ký thẻ nhận diện phương tiện có mã QR ưu tiên hoạt động trên "luồng xanh"

Theo Tổng cục Đường bộ, “Luồng xanh” vận tải là tuyến đường lưu thông (đi, đến hoặc đi qua) kết nối giữa các khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các khu vực khác, trên đó ưu tiên cho các phương tiện có giấy nhận diện kèm theo mã QR hoạt động, đảm bảo an toàn, lưu thông thông suốt và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. “Luồng xanh” vận tải gồm: “Luồng xanh” vận tải quốc gia, “Luồng xanh” vận tải nội tỉnh. Đối tượng phương tiện được đăng ký cấp giấy (thẻ) nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. “Luồng xanh” vận tải quốc gia là “Luồng xanh” vận tải được tổ chức trên các tuyến đường kết nối từ 2 địa phương trở lên và do Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố. “Luồng xanh” vận tải nội tỉnh, thành phố là “Luồng xanh” vận tải được tổ chức trên các tuyến đường trong phạm vi nội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có kết nối với “Luồng xanh” vận tải quốc gia để đảm bảo hoạt động vận tải được lưu thông thông suốt. “Luồng xanh” vận tải nội tỉnh, thành phố do Sở GTVT địa phương công bố. Về giấy (thẻ) nhận diện phương tiện có mã QR ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải: Giấy (Thẻ) nhận diện phương tiện có mã QR dán trên phương tiện là loại giấy cấp cho phương tiện được gắn trên kính trước và trên kính hai bên thành xe giúp các lực lượng chức năng làm công tác kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhận biết và ưu tiên cho phương tiện thông qua nhanh chóng trong quá trình vận chuyển người, hàng hoá trên các “Luồng xanh” vận tải đã công bố.