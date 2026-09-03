Nepal tính đòi bồi thường sau trận lũ quét tàn khốc khiến hơn 1.200 người thiệt mạng

Tổng số người thiệt mạng ở cả Nepal và Trung Quốc trong trận lũ quét là 1.225 người. Ảnh: NHK

Giới chức Nepal cho biết 1.204 người đã được xác nhận thiệt mạng và hiện vẫn chưa rõ tung tích của hơn 4.200 người. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, phía Trung Quốc có 21 người thiệt mạng và hơn 540 người chưa rõ tung tích. Tổng số người thiệt mạng ở cả hai phía là 1.225 người.

Quân đội, cảnh sát và các bên đang tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Nepal. Tuy nhiên, đường sá, điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn trên diện rộng khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người mất nhà cửa vẫn đang phải sơ tán. Giới chức Nepal gặp khó khăn trong việc đưa hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời duy trì vệ sinh tại các điểm sơ tán để ngăn dịch bệnh lây lan.

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin Thủ tướng Nepal Balendra Shah phát biểu tại Quốc hội vào hôm 2-9 rằng, “đã đến lúc Nepal phải nêu rõ với cộng đồng quốc tế về những thảm họa mà Nepal đang đối mặt do biến đổi khí hậu”. Một số chuyên gia nhận định trận lũ bắt nguồn từ việc sông băng sụp đổ do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Cũng theo truyền thông địa phương, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal nói rằng Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ, những nước phát thải nhiều khí nhà kính, có trách nhiệm lịch sử trong việc bồi thường cho các quốc gia dễ bị ảnh hưởng như Nepal. Ông cho biết Nepal sẽ yêu cầu bồi thường.