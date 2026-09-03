Quân đội Mỹ hộ tống 18 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz

Máy bay Mỹ sẵn sàng cất cánh để đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Hai quan chức Mỹ nói với đài CNN rằng trong quá trình hộ tống, các lực lượng Mỹ đã tấn công gần 60 mục tiêu quân sự của Iran xung quanh eo biển Hormuz.

Chiến dịch nhằm vào các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài trên biển, năng lực rải thủy lôi và các cơ sở liên lạc của Iran. Quân Mỹ cũng phá hủy một số tên lửa hành trình chống hạm trong quá trình hộ tống.

Trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra hơn 6 tháng trước, khoảng 20 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với đài CNBC rằng vào ngày 31/8, hơn 17 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển chiến lược này.

Một quan chức cho hay giới chức quân sự Mỹ dự kiến sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công gần eo biển Hormuz trong những ngày tới. Người này cho rằng lực lượng Iran đã chứng minh khả năng nhanh chóng khôi phục năng lực quân sự, buộc Mỹ phải duy trì sức ép tấn công liên tục.

Mỹ và Iran vẫn bất đồng gay gắt về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Giao tranh liên tục bùng phát quanh tuyến đường biển này kể từ khi xung đột giữa hai nước bắt đầu vào cuối tháng 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz. “Giờ đây chúng tôi kiểm soát eo biển Hormuz... Họ chẳng nhận được gì cả và chúng tôi đã đánh chìm các tàu”, ông Trump nói hôm 2/9.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump còn đề xuất đổi tên tuyến đường biển này. “Giờ đây khi chúng tôi đã kiểm soát nó, liệu có nên đổi tên Eo biển Hormuz thành Eo biển Trump không???”.

Tehran đã bác bỏ tuyên bố của Washington về việc kiểm soát eo biển Hormuz. Các quan chức Iran nhiều lần khẳng định eo biển sẽ tiếp tục bị đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt cho đến khi Mỹ đáp ứng các điều kiện liên quan đến một thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng phủ nhận tuyên bố của Mỹ rằng eo biển đã “mở cửa”, đồng thời cáo buộc Washington thao túng thị trường dầu mỏ và che giấu những thất bại quân sự.

Mỹ đã tiến hành rà phá thủy lôi và các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào những hệ thống của Iran bị Washington cáo buộc đang chuẩn bị triển khai thủy lôi. Mỹ mô tả các hoạt động này là nỗ lực nhằm khôi phục hoạt động đi lại an toàn qua eo biển.