Huấn 'Hoa Hồng', Phú Lê, Khánh Sky bị khởi tố: Chuỗi lời khai đáng chú ý

Những lời khai được công bố cho thấy phía sau nhiều video, livestream thu hút sự chú ý là mục đích tăng tương tác, bán hàng hoặc xây dựng hình ảnh cá nhân.

Khánh Sky: Tận dụng tranh cãi để tăng tương tác

Ngày 7/8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khởi tố Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (Vua Quạt).

Hợi và Khoa bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng; Hợi và Tiệp bị khởi tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky). Ảnh: VTV

Theo tài liệu điều tra, các bị can nhiều lần livestream tranh cãi, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt xem, tương tác. Hợi và Khoa sau đó đến Công ty TNHH KF FAN của Tiệp tại Bắc Ninh để tiếp tục livestream, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai tận dụng những vụ việc gây tranh cãi để tăng tương tác trên mạng xã hội. Hồ Văn Khoa cho biết mục đích livestream là tăng lượt xem, lượt thích để phục vụ bán hàng, trong khi Trần Đình Tiệp thừa nhận nhiều lần đưa thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân.

Huấn "Hoa Hồng": Mong muốn khắc phục hậu quả

Một vụ án khác được Bộ Công an công bố trong tháng 8 liên quan Bùi Xuân Huấn, tức Huấn "Hoa Hồng".

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố Bùi Xuân Huấn cùng 4 bị can khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huấn bị bắt tạm giam. Ngày 14/8, cơ quan điều tra bổ sung quyết định khởi tố Huấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Bùi Xuân Huấn. Ảnh: VTV

Tại cơ quan điều tra, Huấn bước đầu khai nhận hành vi, bày tỏ sự hối lỗi và mong muốn khắc phục những sai phạm đã gây ra. Người này cho biết không nghĩ những việc làm sai của mình lại gây hậu quả nặng nề và sẽ cố gắng khắc phục hậu quả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định Huấn lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải thông tin gian dối, nội dung không đúng sự thật; Huấn cùng đồng phạm bị cáo buộc lợi dụng hoạt động bán hàng trực tuyến, kêu gọi từ thiện để trục lợi.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Huấn chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Huấn cùng vợ và các đồng phạm còn bị xác định kinh doanh nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra cũng cho biết Huấn huy động hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Nội dung này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phú Lê: Dùng nhiều cách thu hút người xem để bán hàng

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố Lê Văn Phú (Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Khanh và Nguyễn Thị Hương Lan để điều tra các hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Phú Lê bị bắt tạm giam.

Lê Văn Phú. Ảnh: VTV

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021-2025, Công ty Thiên Phú bán hàng nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ. Ngoài các tài khoản của doanh nghiệp, Kiều và Phú sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh nhưng số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán.

Tại cơ quan điều tra, Phú khai bản thân chưa sử dụng và không nắm rõ về sản phẩm, giấy tờ công bố. Phú thừa nhận có những quảng cáo sai sự thật nhằm bán được nhiều hàng, dẫn đến việc một số khách hàng sử dụng sản phẩm không hài lòng.

Phú cũng khai để thu hút người xem và phục vụ bán hàng, người này sử dụng nhiều hình thức trên mạng xã hội như hát, nhảy múa, làm hài, thậm chí dàn dựng cảnh cãi nhau nhằm tạo sự chú ý.

Lã Thúy Kiều khai việc xuất hiện trên mạng xã hội có mục đích cụ thể, trong đó một phần nhằm xây dựng hình ảnh, thu hút sự chú ý của các nhãn hàng, phần khác để phục vụ bán hàng.

“Tế Điên Nam Định” thừa nhận thông tin sai sự thật

Cũng trong ngày 18/8, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế Điên Nam Định”, về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Thùy thường xuyên đăng video, livestream trên tài khoản Facebook “Tế Điên Official”, trong đó có nội dung nói về thời gian người này từng chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh.

Đối tượng Nguyễn Văn Thùy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

Kết quả xác minh của cơ quan công an xác định những thông tin liên quan Trại giam Ninh Khánh do Thùy lan truyền là bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo và Ban Giám thị trại giam. Tại cơ quan công an, Thùy thừa nhận những phát ngôn về thời gian chấp hành án tại đây là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.

Các vụ án trên được điều tra độc lập, với hành vi và tội danh khác nhau. Tuy nhiên, từ lời khai và kết quả điều tra bước đầu, có thể nhận thấy một điểm giao nhau: mạng xã hội giữ vai trò đáng kể trong cách những nhân vật này tạo dựng sự chú ý hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trong vụ Huấn Hoa Hồng, cơ quan điều tra xác định từ năm 2015, thông qua Facebook, TikTok, Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng. Theo cơ quan công an, Huấn và các đồng phạm sau đó lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, thông qua hoạt động bán hàng online, từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải (Đoàn luật sư TP Hà Nội) chia sẻ: "Hành vi của từng bị can đang được các cơ quan tố tụng xem xét trong những vụ án, với tội danh và chứng cứ riêng.

Nhưng chuỗi lời khai được công bố cho thấy một điểm đáng chú ý: với một số người có lượng theo dõi lớn, sự chú ý trên mạng không chỉ tạo ra ảnh hưởng mà còn được sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh hoặc các mục đích khác. Khi những hoạt động phía sau đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trách nhiệm được cơ quan chức năng xem xét theo từng hành vi cụ thể".