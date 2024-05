Hơn 50 du khách ở Phan Thiết nghi ngộ độc thực phẩm

Tối 13/5, Sở Y tế Bình Thuận ghi nhận đoàn khách 750 người ở Bình Dương được một công ty du lịch tổ chức tour tại Hàm Tiến - Mũi Né, lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng cạnh biển.

Họ ăn tối 12/5 tại nhà hàng Hồng Vinh, cách nơi nghỉ chừng 4 km. Thực đơn gồm hàu đút lò, ghẹ hấp, ốc hương rang tiêu, cá mặt quỷ nấu cà ri, mực ống nhúng giấm, lẩu hải sản và nho Mỹ. Khoảng 21h30, đoàn ăn xong quay về khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó, một nhóm xuống bãi biển chơi đêm, gọi thêm tôm nướng và thực phẩm khác (chưa rõ loại) để nhậu.

Đến sáng hôm sau, một số người đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, nhập viện. Ca đầu tiên được đưa đến Trạm Y tế Hàm Tiến lúc 7h30, sau đó nhiều người lần lượt vào Phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Tính đến chiều nay, 52 người đã nhập viện, trong đó 20 ca điều trị tại bệnh viện tỉnh, 13 ca ở Trạm Y tế Hàm Tiến, 19 người vào phòng khám Mũi Né. Chẩn đoán ban đầu nghi bệnh nhân ngộ độc thực phẩm.

Theo Sở Y tế, tất cả bệnh nhân đều ổn, tỉnh táo, tiếp xúc được. Đến chiều, 32 người đã xuất viện, còn 20 người dự kiến xuất viện vào ngày mai.

Sở Y tế Bình Thuận đang tiếp tục xác minh thêm thông tin, lấy mẫu xét nghiệm và điều tra nguyên nhân nghi ngờ ngộ độc.

Từ tháng 2 đến nay nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra ở Nha Trang, Đồng Nai, TP HCM... Nhiều vụ hiện vẫn được điều tra, chưa công bố kết luận nguyên nhân. Các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ mất an ninh an toàn thực phẩm do nắng nóng kéo dài, nhất là với thức ăn đường phố, hàng rong.

