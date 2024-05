1 công dân được đình chỉ điều tra sau 4 năm rưỡi bị giam oan

Ngày 13-5, luật sư Bùi Quang Tuấn, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông, cho biết đã nhận được quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đối với ông Đỗ Văn Hùng (60 tuổi, ngụ TP.HCM). Ông Hùng là người được luật sư Tuấn bào chữa trong vụ án trên.

Ông Đỗ Văn Hùng (bên trái) được đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can. Ảnh: N.V

Theo quyết định đình chỉ điều tra bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, lý do đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng là hành vi của người này không cấu thành tội phạm, theo khoản 2 Điều 157 BLTTHS 2015.

Theo hồ sơ, năm 2010, ông Đỗ Văn Hùng nhận chuyển nhượng thửa đất có tổng diện tích gần 15 ha tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng, làm hồ sơ diễn ra tại TP.HCM, hai bên không bàn giao thực địa.

Căn cứ vào miêu tả thửa đất của người chủ cũ, ông Hùng đã mang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Đắk Nông nhờ nhiều người tìm thửa đất vừa mua. Tuy nhiên, những người được nhờ đã chỉ nhầm thửa đất của ông Nguyễn Tấn Anh có diện tích tương tự cho ông Hùng.

Năm 2012, ông Hùng bán thửa đất (của ông Nguyễn Tấn Anh) cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu Tuấn với giá hơn 2 tỉ đồng và làm thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất.

Sau đó, ông Tuấn xây dựng nhà trên thửa đất đã mua của ông Hùng. Thời gian sau, ông Nguyễn Tấn Anh cung cấp chứng cứ, chứng minh diện tích đất ông Tuấn đã mua, dựng nhà là đất của mình.

Khi biết ông Hùng giao đất không đúng vị trí, ông Tuấn đòi lại tiền nhưng không được. Vì vậy, ông Tuấn gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông.

Ngày 13- 5- 2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Hùng để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 9- 2014, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt ông Hùng 14 năm tù; đồng thời buộc trả lại tiền cho ông Tuấn.

Xử phúc thẩm tháng 6-2017, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đắk Nông; giao VKSND Cấp cao tại TP. HCM điều tra lại theo thủ tục chung.

Sau đó, VKSND tỉnh Đắk Nông vẫn truy tố ông Hùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 11-2018, TAND tỉnh Đắk Nông xử sơ thẩm (lần hai), tuyên ông Đỗ Văn Hùng không phạm tội; đồng thời tuyên bố trả tự do tại tòa.

Sau đó, VKSND tỉnh Đắk Nông kháng nghị, ông Tuấn kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị tòa phúc thẩm xử ông Hùng có tội.

Năm 2020, TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đắk Nông để điều tra lại.

Sau hơn ba năm điều tra lại nhưng không chứng minh được ông Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với người này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]