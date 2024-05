Phát hiện khuẩn Salmonella trong bệnh phẩm trẻ ngộ độc ở Đồng Nai

Tối 6/5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) cho biết kết quả trên. Bé trai vào viện vì sốt, tiêu chảy phân lỏng xanh sau ăn bánh mì, được chuyển tuyến lên TP HCM. Bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, cho điều trị kháng sinh và các thuốc hỗ trợ. Hiện, các triệu chứng của bé đã thuyên giảm.

Khuẩn Salmonella là thủ phạm hàng đầu gây ra bệnh tiêu chảy trên toàn cầu, trong đó có nhiều vụ ngộ độc quy mô lớn, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Vào cơ thể người qua thức ăn uống, vi khuẩn Salmonella sinh độc tố làm tổn thương niêm mạc ruột, gây ra đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Nếu không bù nước kịp thời, người bệnh mất nước, giảm huyết áp, tụt huyết áp, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong. Lượng vi khuẩn lớn có thể xâm nhập máu gây nhiễm trùng máu, đe dọa tính mạng.

Salmonella phát triển rất nhanh ở môi trường nóng ẩm (35-37 độ C). Khi mổ thịt gia súc, gia cầm, nếu không làm sạch sẽ, vi khuẩn Salmonella sẽ phát tán ra môi trường và bám vào thực phẩm như thịt, trứng gia cầm. Ăn trứng sống, luộc trứng không kỹ, người dân cũng có thể nhiễm vi khuẩn Salmonella. Rau và sữa cũng dễ nhiễm Salmonella phát tán từ phân động vật ra.

Hai ngày trước, xét nghiệm máu của ba bệnh nhi chuyển nặng điều trị tại Đồng Nai cho thấy các em bị nhiễm khuẩn E.coli. Đây là vi khuẩn thường xuất hiện trong sản phẩm tươi sống, thịt bò, sữa tươi, nước trái cây, phô mai, trái cây và rau sống...

So với Ecoli, ngộ độc do Salmonella triệu chứng nặng, nguy hiểm hơn. Ngộ độc thực phẩm do Salmonella có thể xuất hiện một ngày sau ăn, nhưng cũng có trường hợp sau 4-5 ngày. Khuẩn Salmonella là thủ phạm khiến hàng trăm học sinh ở Nha Trang ngộ độc thực phẩm, trong đó một bé tử vong, hồi năm 2022.

Tính đến hôm nay, số người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP Long Khánh tăng lên 560. Họ ăn bánh mì thịt mua tại tiệm Băng, chiều 30/4, lần lượt nhập viện những ngày qua. Hơn 200 bệnh nhân đã xuất viện, 119 trường hợp theo dõi điều trị tại nhà, 12 ca nặng phải chuyển viện.

Ca nặng nhất là bé trai 6 tuổi điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, đang thở máy, lọc máu, vận mạch. Một trường hợp nặng khác là bệnh nhi 7 tuổi, điều trị Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, hiện sức khỏe tiến triển hơn.

Dự kiến hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm thu tại tiệm bánh mì này.

