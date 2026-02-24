Hơn 2.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu đi làm sau Tết

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 23/2/2026 - ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ - lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt triển khai chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Trong các khung giờ từ 10h đến 14h và từ 19h đến 23h, Công an 34/34 địa phương tổ chức kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kết quả, lực lượng chức năng đã kiểm soát 64.090 lượt phương tiện, gồm 2.482 xe khách, 3.016 xe tải, 13.152 xe con, 43.843 xe mô tô và 1.636 xe thô sơ, phương tiện khác.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản xử lý 2.111 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 3 trường hợp điều khiển xe tải, 25 trường hợp điều khiển xe con, 2.009 trường hợp điều khiển xe mô tô và 74 trường hợp điều khiển xe thô sơ, phương tiện khác. Toàn bộ 2.111 phương tiện vi phạm bị tạm giữ; 279 giấy phép lái xe bị tạm giữ theo quy định.

Trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đồng loạt thực hiện xử lý chuyên đề nồng độ cồn, phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm trên toàn quốc.

Ngoài vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng còn xử lý 760 trường hợp không có giấy phép lái xe, 582 trường hợp không có đăng ký xe, 63 trường hợp không có gương chiếu hậu và một số hành vi vi phạm khác.

Đáng chú ý, trong các khung giờ cao điểm thực hiện chuyên đề, không ghi nhận tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Tại Hà Nội, trong ngày 23/2, các đơn vị Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 9.172 trường hợp, phát hiện xử lý 217 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng số tiền phạt 1,136 tỷ đồng. Từ 7 giờ ngày 23/2 đến 7 giờ ngày 24/2, toàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng; ghi nhận 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương.