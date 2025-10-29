Cố tình che biển số xe máy để tránh phạt nguội có thể đối diện án phạt nặng!

Hành vi cố tình dán băng dính để che chữ, số của biển số xe máy hoặc dùng khẩu trang che biển số, thậm chí là việc các shipper buộc bao tải, hàng hóa che lấp biển số,...đều sẽ bị phạt về hành vi “điều khiển xe gắn biển số bị che lấp”.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, thì người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng cho hành vi cố tình che biển số xe máy

"3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; b) Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe."

Ngoài ra, người điều khiển xe máy cố tình che lấp biển số xe còn bị trừ trừ điểm giấy phép lái xe 06 điểm theo khoản 8 Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Hình ảnh tài xế M. dùng khẩu chi biển số được người dân đăng lên mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó vào trưa 25/10, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội nhưng dùng khẩu trang che kín phần biển số sau. Ngay khi video được đăng tải, Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an và Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định người điều khiển phương tiện là anh N.Q.M. (sinh năm 2005, trú tại xã Tây Phương, thành phố Hà Nội). Tường trình với cơ quan công an, anh M khai nhận tối 24/10/2025 có điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29V5-697.xx lưu thông trên phố Xã Đàn. Do lo ngại bị phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông, anh M đã dùng khẩu trang che kín phần biển số của xe.

Đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CSGT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh M về hành vi “điều khiển xe gắn biển số bị che lấp”. Theo quy định hiện hành, hành vi này bị xử phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.