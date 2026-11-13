Cảnh tan hoang sau vụ nổ làm sập dãy nhà ở TP HCM

Khoảng 10h30 ngày 13/11, một tiếng nổ lớn vang lên tại cửa hàng kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận (quận 7 cũ).

Cửa hàng gas rộng khoảng 100 m2, có kết cấu hình chữ T, sập hoàn toàn. Hai căn nhà bên cạnh là cửa hàng trái cây và tiệm sửa đồng hồ rộng khoảng 50-60 m2 cũng bị hư hại nghiêm trọng, trong đó cửa hàng trái cây nghiêng về một bên. Năm ngôi nhà khác xung quanh bị nứt tường, vỡ kính, hư hỏng mái ngói, mái tôn và trần la phông.

Tại hiện trường, tường gạch, mái tôn, kết cấu thép và các mảng bê tông vỡ vụn nằm ngổn ngang ra đường. Nhiều xe máy đỗ gần khu vực bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Nhiều bình gas loại 12-20 kg nằm ngổn ngang giữa đống gạch đá, tường vỡ nát.

Anh Hoàng Long, sống tại số 79 Bùi Văn Ba, kể khi chạy ra ngoài sau tiếng nổ, anh phát hiện một phần nhà mình bị vạt, đổ sập. Gia đình anh nhanh chóng sơ tán, không có người bị thương nhưng nhiều đồ đạc hư hại.

Anh Hưng, sống cách hiện trường khoảng 50 m, cho biết đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn, sau đó bụi bốc lên mù mịt. Tường và cửa sổ rung lắc mạnh, một số tấm trần la phông rơi xuống đất.

Đến khoảng 12h50, lực lượng cứu hộ đưa một người đàn ông làm việc tại tiệm sửa đồng hồ ra ngoài. Nạn nhân bị bỏng vùng mặt, đa chấn thương và được chuyển đi cấp cứu.

Vụ nổ còn khiến khoảng 5 người khác bị thương. Theo ông Thanh Tân, người dân sống gần hiện trường, một số nạn nhân bị vùi dưới các mảng tường, bê tông, được cảnh sát hỗ trợ đưa ra ngoài. Một số người tự thoát qua khe hở giữa đống đổ nát.

Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe cẩu được huy động đến hiện trường để tháo dỡ kết cấu có nguy cơ đổ sập, di dời các mảng bê tông lớn và tìm kiếm người mắc kẹt. Toàn bộ tuyến đường Bùi Văn Ba qua khu vực bị phong tỏa phục vụ cứu nạn, cứu hộ, khiến giao thông ùn ứ.

Theo người dân sống gần đó, cửa hàng gas thường sang chiết, đổi các bình gas mini. Nguyên nhân vụ nổ, trong đó có nghi vấn rò rỉ khí gas, đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.