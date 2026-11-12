Hôm nay Quốc hội chất vấn Thủ tướng và hai bộ trưởng

Phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa 16 diễn ra từ 8h đến 17h với hai nhóm vấn đề khoa học công nghệ và tài chính, tập trung vào những vướng mắc trong thực hiện chính sách, sử dụng nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn 3 nhóm vấn đề, gồm: kết quả thực hiện Nghị quyết 57, sử dụng nguồn lực và phát triển công nghệ chiến lược; chuyển đổi số, liên thông dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo đảm an toàn thông tin.

Cùng tham gia giải trình các vấn đề liên quan có lãnh đạo các Bộ Tài chính, Công an và Tư pháp.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc phát triển các công nghệ chiến lược đã đạt một số kết quả bước đầu. Trong 42 đề xuất được tiếp nhận, 24 nhiệm vụ được xác định đủ điều kiện, 18 nhiệm vụ đã được phê duyệt với tổng kinh phí đề xuất gần 6.280 tỷ đồng. Đáng chú ý, nguồn vốn ngoài ngân sách chiếm gần 76%, cho thấy sự tham gia đáng kể của doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội.

Một số công nghệ đã đạt tỷ lệ làm chủ cao. Theo tổng hợp của Bộ, doanh nghiệp Việt Nam làm chủ khoảng 85% công nghệ lõi mạng 5G, 70% công nghệ lõi thiết bị bay không người lái và 65% công nghệ camera ứng dụng AI. Nhà máy chế tạo chip bán dẫn dự kiến hoàn thành xây dựng và sản xuất thử trong năm 2027.

Hạ tầng viễn thông cũng có bước tiến rõ rệt. Theo dữ liệu Ookla, tốc độ Internet di động của Việt Nam tăng khoảng 4,5 lần so với tháng 4/2024, đạt 230 Mbps và vươn lên vị trí thứ 8 thế giới vào tháng 9/2026. Việc đấu giá tần số phục vụ phát triển mạng di động trong giai đoạn 2024-2026 cũng mang về khoảng 20.000 tỷ đồng cho ngân sách.

Cả nước hiện có khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hơn 200 quỹ đầu tư và 67 tổ chức có chức năng trung tâm đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp ngày 17/10. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời 4 nhóm vấn đề: phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; huy động và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); quản lý thuế thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao trong năm 2026. GDP quý III tăng 9,95%, đưa mức tăng 9 tháng lên 9,01%. Cả năm dự kiến có 14 trong 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu. Thu ngân sách năm 2026 ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%, trong khi Chính phủ thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm dự kiến đạt 1.110 tỷ USD, lần đầu có thể vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Riêng giải ngân đầu tư công đạt gần 643.000 tỷ đồng, tương đương 63% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ gần 13%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt hơn 50 tỷ USD, tăng 76,4%.

Tuy nhiên, việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn vướng mắc, nhất là tại các dự án trọng điểm. Quốc hội sẽ chất vấn nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm triển khai, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn.

Mục tiêu Chính phủ đặt ra cho năm 2027 là tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% và nâng năng suất lao động.

Tham gia trả lời, giải trình cùng Bộ trưởng Tài chính có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp.

Từ 15h45 đến 16h50, Thủ tướng Lê Minh Hưng trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề thuộc trách nhiệm điều hành chung của Chính phủ. Đây là lần đầu ông trả lời chất vấn trên cương vị Thủ tướng.

Khác với nhiều kỳ họp trước thường dành từ hai đến hai ngày rưỡi cho hoạt động chất vấn, kỳ họp này chỉ bố trí một ngày. Nguyên nhân là khối lượng công tác lập pháp lớn, cần dành nhiều thời gian để xem xét, thông qua các dự án luật, nghị quyết.

Để lựa chọn nội dung chất vấn, từ tháng 9, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tổng hợp kiến nghị cử tri, ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội và những vấn đề dư luận quan tâm. Từ 6 lĩnh vực được đề xuất gồm y tế, nông nghiệp và môi trường, giáo dục, khoa học công nghệ, tài chính, nội vụ, Quốc hội lựa chọn hai lĩnh vực chất vấn trực tiếp.

Dù thời gian rút ngắn, các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan vẫn tham gia giải trình và đại biểu có thể chất vấn bằng văn bản đối với những vấn đề chưa được trả lời trực tiếp.