Hôm nay Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp, người dân di chuyển, gửi xe thế nào?

Hôm nay (1/7), TP Hà Nội chính thức thực hiện các biện pháp hạn chế vùng phát thải thấp tại Khu vực 1 và Khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Phạm vi Vành đai 1 gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trong đó, khu vực 1 là phạm vi bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, được bao quanh bởi các tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.

Khu vực 2 là toàn bộ khu phố cổ, được giới hạn bởi các tuyến: Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật.

Tại khu vực bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng bắt đầu việc cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ (trừ xe ưu tiên), gồm xe mô tô, xe gắn máy, ô tô, từ 19 - 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Khu vực Hà Nội thí điểm thực hiện vùng phát thải thấp từ 1/7.

Đối với xe ôm công nghệ chạy xăng, TP Hà Nội khuyến khích hạn chế hoạt động trong khu vực này. Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng khuyến khích thực hiện điều hướng phương tiện trên hệ thống quản lý, điều hành xe.

Thành phố cũng khuyến khích hạn chế lưu thông xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016. Thành phố khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, phương tiện phi cơ giới và chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Xe ô tô vận tải hành khách trên 16 chỗ, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh, chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Xe ô tô đưa đón học sinh, xe buýt, xe ô tô từ 16 chỗ trở xuống và xe pick-up được khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường và phương tiện đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên.

Xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố (CATP) chấp thuận bằng văn bản.

Xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2-3,5 tấn chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Ngoài khung giờ này phải được CATP chấp thuận bằng văn bản.

Chi tiết các bãi gửi xe phục vụ triển khai Vùng phát thải thấp

Để phục vụ triển khai Vùng phát thải thấp, Sở Xây dựng Hà Nội công bố vị trí 220 bãi đỗ xe, 44 điểm xe đạp công cộng và các bãi trung chuyển.

Theo đó, TP Hà Nội thực hiện phương án phân luồng, bố trí các điểm trông giữ phương tiện, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, vị trí trạm, điểm đỗ xe đạp và bãi đỗ xe trung chuyển kết nối giao thông công cộng phục vụ thí điểm giai đoạn 1 "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội".

Trên cơ sở tổ chức phân luồng giao thông và hạn chế phương tiện lưu thông, Sở Xây dựng Hà Nội đã rà soát, tổng hợp các điểm trông giữ phương tiện theo từng tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân, đồng thời tạo điều kiện để người dân chủ động lựa chọn vị trí đỗ xe phù hợp.

Đến ngày 25/6, Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với UBND các phường liên quan rà soát, bố trí 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện phục vụ giai đoạn thí điểm, cụ thể: