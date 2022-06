Hôm nay (20/6), miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm

Nắng nóng xuất hiện cộng thêm với hiệu ứng nhà kính, mật độ bê tông hóa, xe cộ đông… khiến Hà Nội trở thành địa phương ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước.

Nắng nóng bao trùm miền Bắc và miền Trung với nhiệt độ nhiều nơi xấp xỉ 40 độ C. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (19/6), ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ngày hôm qua, Hà Nội là địa phương nắng nóng nhất cả nước với nhiệt độ đo được tại trạm Láng là 39.6 độ C, trạm Sơn Tây 39.5 độ C. Nhiệt độ tại Hà Nội còn cao hơn cả “chảo lửa” miền Trung. Tại đây ngày 19/6 ghi nhận nhiệt độ cao nhất tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39.3 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 39 độ C.

Dự báo, hôm nay (20/6), Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ bước vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng. Một số nơi sẽ có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Đến 17h chiều, nhiệt độ vẫn ở mức trên 35 độ C. Buổi tối, nhiệt độ giảm nhưng vẫn duy trì trên 30 độ C nên cảm giác oi bức kéo dài gần như cả ngày.

Đáng lưu ý, nhiệt độ nêu trên đo tại lều khí tượng. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiều, phụ thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, mật độ bê tông hóa, tỷ lệ cây xanh, mặt nước…

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

