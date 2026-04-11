“Chữa lành” bằng những trò quái dị

Phương pháp tiêu cực này trở thành liều thuốc độc hại, khiến nhiều người phải đi điều trị thần kinh sau một thời gian…chữa lành.

Từ trend “bắt pen”

Trào lưu “chữa lành” phát triển phổ biến từ nhiều năm nay và cho đến hiện tại vẫn được nhắc tới như chiếc thuyền cứu rỗi những tâm hồn đang trôi dạt mất phương hướng giữa biển đời sôi động của thời đại số.

Trên các diễn đàn và hội nhóm, có vô số phương pháp chữa lành được chia sẻ và cập nhật thường xuyên cho các “tín đồ” lựa chọn. Khi người ta đã quen thuộc và nhàm chán với kiểu chữa lành truyền thống như, thiền định, du lịch, bỏ phố về quê, thơ ca hò vè… cộng với việc chữa mãi mà chẳng lành, một bộ phận người trẻ rỉ tai nhau phương pháp chữa lành quái dị đó là “bắt pen”.

Trào lưu “bắt pen”.

Đây không phải là môn thể thao có liên quan tới bóng đá, mà là một trào lưu được lan truyền trên mạng xã hội, bắt đầu khoảng hơn một năm nay. Khi chơi trò này, một người sẽ thực hiện việc ấn mạnh vào hai bên mạch máu cổ của người khác để tìm kiếm cảm giác lâng lâng hoặc phê pha và ngất lịm tức thời. “Lần đầu tiên em thử “bắt pen”, cảm giác vùng cổ bị bóp nghẹt lại, em thấy chóng mặt, lâng lâng rồi lịm đi một lúc. Khi tỉnh lại, em thấy cổ đau điếng, người mệt lả đi”, N.V.H (học sinh lớp 12 tại TP Hồ Chí Minh) chia sẻ trải nghiệm trò chơi “bắt pen”.

Cùng với H., nhiều học sinh tham gia “bắt pen” trong quá trình đi học nhóm hoặc tranh thủ những dịp nghỉ giải lao giữa giờ. Sau khi thể hiện “bắt pen”, sẽ có người quay clip lại để tung lên mạng xã hội khoe chiến tích ai “bắt pen” được lâu hơn, tức là ngất lịm dài hơn sẽ nhận được sự tán dương của mọi người, clip tăng tương tác, nhận về nhiều like (thích) và chia sẻ.

Trào lưu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, các hội nhóm chữa lành nhảy vào thử sức để có thêm cảm giác chữa lành mới. “Đang có phương pháp hồi phục tinh thần cực nhanh, giảm lo lắng, buồn phiền cho anh em văn phòng chỉ trong vòng vài phút. Ai chưa trải nghiệm cảm giác phê sâu, lịm đi trong trạng thái bất định thì tham gia thử sức”, dòng tin nhắn trên nhóm chữa lành gửi các thành viên nhanh chóng được hưởng ứng.

Vào dịp cuối tuần, L.P (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) theo nhóm chữa lành đi dã ngoại tại khu rừng ở xã Tân Phú (Đồng Nai) và cả nhóm đã thay phiên nhau thực hiện màn “bắt pen”. “Khi một người bóp mạnh vào cổ của mình, ban đầu cảm giác bị nghẹt thở, toàn bộ mạch máu dồn lên não, đầu óc quay cuồng như chong chóng sau đó lịm đi không biết gì. Một lúc sau, em tỉnh dậy thấy người lâng lâng, phiêu phiêu”, L.P kể lần đầu chơi trò chữa lành “bóp cổ” ngất lịm.

Tương tự, L.M.Q (25 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ, ngụ phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh) cũng có cảm giác ngất lịm khi “chữa lành” bằng phương pháp “bắt pen”. Q. biết đến trào lưu này khi xem trên mạng xã hội. “Công việc nhiều khi áp lực khiến tâm trạng không ổn định, em hay lo lắng, bất an và cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt. Nghe dân mạng đồn nhau “bắt pen” sẽ giúp giải phóng mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng thông qua cảm giác phê pha. Khi cơn ngất lịm qua đi, tinh thần con người sẽ trở nên thoải mái, quên hết muộn phiền, cảm giác yêu đời và sống tích cực hơn. Nó còn giúp khẳng định bản lĩnh mạnh mẽ và khác biệt của người đàn ông”, Q. kể.

Tuy nhiên, không giống với những lời hoa mỹ người ta kể, sau khi trải qua màn “bắt pen” xuýt ngạt thở, Q. ngất lịm khoảng hơn một phút. Khi tỉnh dậy, Q. bị ù tai, đầu óc choáng váng, xây xẩm, bước đi không nổi. “Người bạn “bắt pen” cho em làm mạnh tay khiến em chưa kịp phê pha thì đã ngất đi vì ngạt thở, sau đó thì chóng mặt kinh khủng. Em phải nghỉ làm mấy ngày để trấn an tinh thần”, Q. cho biết cảm giác kinh khủng khi tham gia trò chơi…chữa lành.

“Chữa lành” nếu thực hiện đúng khoa học sẽ là liệu pháp tích cực giúp con người trở nên vui khỏe và lạc quan hơn trong cuộc sống.

Cảm giác bồng bềnh, phiêu lãng, ngây ngất như miêu tả của L.P và N.V.H hay tình trạng chóng mặt, đau đầu sau khi “bắt pen”, theo PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, là do việc ép chặt 2 bên động mạch cảnh sẽ gây giảm tưới máu não nghiêm trọng. Nếu bỏ tay nhanh, sẽ gây chóng mặt, ngất, mất ý thức thoáng qua. Trường hợp nếu ép quá lâu, có thể gây đột quỵ do thiếu máu, đặc biệt khi đã có sẵn tình trạng tắc hẹp mạch máu trước đó nhưng không biết hoặc cũng có thể gây ra tổn thương não do hội chứng tăng tái tưới máu.

Động mạch cảnh cấp máu lên não, khi bị chèn ép gây thiếu máu, lơ mơ, ảo giác rất nguy hiểm. Tuy nhiên nhiều người nhầm tưởng đây là cảm giác phê, xả stress... Do đó, cần phải hết sức tỉnh táo trước các trào lưu, đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng. “Việc làm trên của nhiều bạn trẻ cần phải ngăn chặn. Nó không phải là trò chơi để có thể mạo hiểm thử tìm cảm giác”, bác sĩ Thắng khuyến cáo.

Đến âm nhạc “ma quái”

Trước những biến động nhanh chóng của thời đại số, nhu cầu chữa lành của con người là cần thiết, nhưng với tốc độ lan truyền thông tin nhanh chóng, những kiểu chữa lành quái dị có thể dễ dàng tiếp cận đến cộng đồng người trẻ, kéo theo những hệ lụy không chỉ về tinh thần, thể chất mà còn chi phối đến nhận thức và quan điểm sống.

Vừa trở về nhà sau hơn hai tháng điều trị bệnh thần kinh tại một trung tâm y học, chị P.T.V (36 tuổi, ngụ phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) vẫn trong trạng thái “lâng lâng, mê mê” bởi di chứng của một chuỗi ngày dài chìm đắm trong âm nhạc “ma” có tên gọi Idosing. Đây không hẳn là tên một loại nhạc cụ thể nào, mà là tổng hòa các chuỗi âm thanh điện tử với tần số rất cao và hầu như không có quy luật về âm thanh, tính giai điệu. Từ nhiều năm trước, loại nhạc này đã xuất hiện tại Việt Nam, có thời gian bùng nổ thành thị hiếu, sau đó lắng xuống và đi vào hoạt động kín đáo, dành cho những đối tượng có tần số cảm thụ mạnh, có xu hướng “nổi loạn”.

Chị V. trong một lần đi “chữa lành”.

Chị P.T.V vốn không phải là người hướng ngoại, thích sôi động. Trái lại, chị V. là tuýp người trầm mặc, thích sự tĩnh lặng. Tuy nhiên, công việc kế toán cho một tập đoàn lớn khiến chị gặp nhiều áp lực. “Những tháng cuối năm là thời gian khủng khiếp của tôi, hầu như tôi không được ngủ trọn vẹn đêm nào. Những số liệu, sổ sách kế toán chất chồng, tôi cắm đầu vào máy tính từ sáng đến đêm muộn”, chị V. chia sẻ.

Trong hội bạn có người mách chị V. nên giải tỏa căng thẳng và áp lực bằng âm nhạc, một loại nhạc khiến tâm hồn con người bùng nổ, tâm trí vượt ra ngoài thể xác, xóa bỏ mọi nỗi lo thường nhật và hưởng trọn vẹn sự thăng hoa. “Bạn gửi cho tôi danh sách nhạc và tôi nghe. Âm thanh như tiếng ong vo ve, tiếng đài radio mất sóng, tiếng cửa gỗ lẹt kẹt, tiếng rít vô nghĩa kéo dài...với tiết tấu không đều, cứ lặp đi lặp lại, đảo chiều liên tục dội vào tai. Ban đầu thì rất choáng và đau đầu nhưng nghe nhiều lần lại thấy mình như nằm mơ, trong trạng thái rơi tự do giữa không trung hoặc đang bay”, chị V. kể về trải nghiệm âm nhạc “ma”

Cảm giác như được thoát khỏi thể xác nặng nề và đầy áp lực khiến chị V. đắm chìm vào âm nhạc. “Buổi tối là khoảng thời gian tôi chữa lành với âm nhạc, những ngày nghỉ tôi cũng đóng cửa trong phòng và bay bổng cùng âm nhạc. Nó như chất kích thích thần kinh, vừa nghe vừa muốn nổi loạn và thoát khỏi thân xác này, tôi không còn cảm nhận được cuộc sống bên ngoài nữa”, chị V. cho biết “tác dụng” của âm nhạc.

Sau hơn một tháng “chữa lành” với nhạc “ma”, chị V. đã phải đi bệnh viện vì cơ thể rệu rã đến kiệt sức, không thể làm việc vì đầu óc lúc nào cũng như có tiếng trống đập, tiếng ong kêu, mất hoàn toàn sự tập trung. Bác sĩ nhận định, chị V. mắc chứng rối loạn thần kinh gây ảo giác, suy giảm nhận thức, phải điều trị bằng phác đồ.

Nhiều người trẻ khác đang gặp rắc rối trong cuộc sống cũng tìm đến thể loại nhạc này và say mê, cuốn vào lúc nào không biết. Trường hợp của T.M.T (25 tuổi, làm việc trong một quán bar trên phố đi bộ Bùi Viện, TP Hồ Chí Minh) sử dụng nhạc “ma” Idosing như một loại thuốc chữa lành cho tâm hồn nhiều “trầy xước”.

T. kể, do đặc thù công việc, các loại nhạc đối với T. đều quá quen thuộc. T. vốn thích các thể loại nhạc như rock, rap, hip hop, pop, jazz...nhưng chẳng phê pha vào đâu so với Idosing. Nó là sự kết hợp của tất cả loại nhạc sống với âm thanh mạnh đến mức gây choáng váng, nhức đầu, thậm chí buồn nôn nếu người nào mới nghe lần đầu. “Nhưng với em thì khác, âm thanh càng nhức nhối, chói chang và réo rít lại càng kích thích thần kinh, càng muốn được gào thét và điên loạn. Thế nên nhạc này người ta gọi là “ma túy ảo” hay “ma túy số”, T. bật mí tác dụng kinh khủng của nhạc “ma”.

Theo tiết lộ của T., nghe nhạc này cũng có liều lượng nhất định. Với người mới làm quen thì nghe liều nhẹ, tức là pha trộn ít thể loạn, âm thanh cũng êm đềm hơn. Với người đã quen và nghiện thì xài liều cao. “Liều cao thì cảm giác như nằm mơ thấy mình nằm trên chiếc giường bị nghiêng, mình bay lơ lửng trên không trung, lên chín tầng mây. Khi tỉnh dậy, thân thể mềm lả, rã rời nhưng sẽ chẳng nhớ gì đến muộn phiền và áp lực cuộc sống. Nhiều người đã chữa lành tâm hồn bằng cách đó”, T. tâm sự.

Chuyên gia tâm lý Lê Kim Chung.

Chữa lành bằng âm nhạc hay âm nhạc giúp phục hồi những tổn thương tâm lý đã được nhiều chuyên gia y tế phân tích và cho thấy tác dụng tích cực nếu áp dụng một cách khoa học. Tuy nhiên, phương pháp chữa lành từ nhạc “ma” hay thể loại nhạc kết hợp, pha trộn với tần số âm thanh cực cao, theo chuyên gia tâm lý Lê Kim Chung, Chủ nhiệm CLB Lá chắn TP Hồ Chí Minh, đây là phương pháp cực đoan. Con người không thể chữa lành khi não bộ thường xuyên bị âm thanh tác động mạnh, sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng. Đối với những người nghe nhiều một thể loại nhạc, âm thanh sẽ lặp đi lặp lại ngay cả khi dừng nghe và ám ảnh cả trong giấc ngủ. Cái đó được gọi là ảo giác âm thanh, tạo nên sự ức chế thần kinh. Minh chứng là nhiều người đã phải vào bệnh viện để điều trị chứng bệnh thần kinh sau một thời gian “chữa lành” quái dị.

“Muốn chữa lành, trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân và tốt nhất là nên giải quyết tận gốc tất cả những vấn đề bản thân đang gặp phải. Nếu vấn đề đã trở nên rất trầm trọng, thì tốt nhất hãy nên tìm đến các chuyên gia, các bác sĩ bởi vì chính họ sẽ giúp đỡ mọi người tốt hơn là chúng ta đi theo những phương án chữa lành trên mạng”, chuyên gia Lê Kim Chung chia sẻ.