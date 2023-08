Hỗ trợ 550 triệu đồng cho 4 người tử vong trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Khu vực sạt lở đất khiến 4 người tử vong trên đèo Bảo Lộc

Trong 2 ngày 31/7 và 1/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ra các quyết định hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc, gồm 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) và 1 người dân.

Tổng số tiền hỗ trợ là 200 triệu đồng (mỗi trường hợp được hỗ trợ 50 triệu đồng) được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Lâm Đồng.

Việc hỗ trợ nêu trên nhằm phần nào chia sẻ những mất mát đau thương với gia đình các cán bộ chiến sĩ CSGT đã hy sinh khi làm nhiệm vụ và thân nhân của người dân đã tử vong.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/trường hợp đối với gia đình 3 cán bộ chiến sĩ CSGT (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình anh Phạm Ngọc Anh (nguyên chiến sĩ nghĩa vụ Công an tỉnh Lâm Đồng), người đã bị đất đá vùi lấp khi đang hỗ trợ CSGT đưa trang thiết bị từ chốt CSGT đèo Bảo Lộc ra ngoài.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Bộ Công an trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 cán bộ chiến sĩ CSGT vừa hy sinh tại đèo Bảo Lộc.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 14h40’ ngày 30/7, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc (tại Km 103+300, khu vực giữa đèo) có hiện tượng sạt lở, các cán bộ chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT) đang tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 20 vội trở về chốt.

Khi các cán bộ chiến sĩ cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị ra khỏi chốt CSGT thì bất ngờ một lượng lớn đất đá ở ngọn đồi phía sau chốt đổ ập xuống, vùi lấp 4 người.

3 cán bộ chiến sĩ CSGT đã hy sinh là thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), đại úy Lê Quang Thành (46 tuổi) và thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi); còn người dân bị nạn là anh Phạm Ngọc Anh (23 tuổi, quê quán Thanh Hóa).

3 cán bộ chiến sĩ CSGT trên đèo Bảo Lộc được truy thăng quân hàm

Mới đây, Bộ Công an đã quyết định truy thăng quân hàm cho thiếu tá Nguyễn Khắc Thường lên trung tá; đại úy Lê Quang Thành lên thiếu tá và thượng úy Lê Ánh Sáng lên đại úy.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]