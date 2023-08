Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho người dân tử vong trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 948/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phạm Ngọc Anh (quê quán thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nơi ở trước khi mất là thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

Ông Phạm Ngọc Anh đã có hành động dũng cảm quên mình trong lúc hỗ trợ cứu hộ tài sản của Nhà nước, nhân dân khi sạt lở đèo Bảo Lộc thuộc địa bàn thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc ngày 30-7.

Trong sáng 18-8, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cũng vừa ký quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

10 tập thể được tặng bằng khen gồm: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Đạ Huoai, Ban Chỉ huy quân sự TP Bảo Lộc, Đội CSGT Công an TP Bảo Lộc, Công an xã Đại Lào cùng 3 doanh nghiệp tại thị trấn Đạ M’ri.

Những cá nhân được tặng bằng khen gồm: ông Lê Văn Dũng (Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Đạ Huoai), ông Lê Văn Trung (Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng), ông Nguyễn Toàn Trung (Đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn khu vực 4), ông Nguyễn Quốc Tuấn (chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đại Lào), ông Giang Thanh Tùng, ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Tiến Lâm (cán bộ Đội công tác chữa cháy và cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng), ông Nguyễn Mạnh Cường (Phó trưởng Công an TP Bảo Lộc), bà Trần Thị Đoài (Hội phụ nữ thôn 5 xã Đại Lào), ông Trần Tiến Cảnh (Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Đạ Huaoi), ông Đặng Văn Chinh (Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M’ri) và 1 người dân là ông Lâm Văn Cầu (thôn 3 xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc).

Mức khen thưởng là 20 triệu đồng đối với tập thể và 5 triệu đồng đối với cá nhân.

Trước đó, chiều 30-7, đèo Bảo Lộc xảy ra nhiều vụ sạt lở đất. Nhóm CSGT Trạm Madaguoi trong lúc có mặt tại chốt trực trên đèo Bảo Lộc thì xảy ra sạt lở từ đồi sầu riêng phía trên xuống làm vùi lấp 3 cán bộ cùng một người dân tên Phạm Ngọc Anh.

Vụ việc làm Trung tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), Đại úy Lê Quang Thành (46 tuổi), Đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) hy sinh và anh Phạm Ngọc Anh tử vong. Sau nhiều giờ cứu hộ, thi thể 3 cán bộ CSGT và anh Phạm Ngọc Anh được tìm thấy, hiện trường vụ sạt lở cũng được dọn dẹp và thông xe sau đó.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]